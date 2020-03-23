كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| هل يمكن للروبوتات المساعدة في إنقاذ العاملين في الخطوط الأمامية أثناء الأوبئة مثل COVID-19؟

متابعة-سنيار: نظرا لأن الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يواجهون تحديات فيروس كورونا، فإن الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا يمكن أن يساعد في التعامل مع نقص الموظفين وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

جلبت الشركة الناشئة في أوستن “diligent robotics” إلى السوق ممرضة روبوتية مصممة لتقليل أعباء العمل بحيث يمكن للمستشفيات استخدام موظفيها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت “diligent robotics” أنها جمعت استثمارًا بقيمة 10 ملايين دولار في سلسلة بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في توسيع نطاقها لتقديم أسطولها من الروبوتات المساعدة للممرضات إلى المزيد من المستشفيات، في حملة تمويل قادتها شركات من قبيل مشاريع DNX، بمشاركة من true ventures، وubiquity ventures، next coast ventures، grit ventures، e14 fund، و promus ventures.

يمكن أن تساعد moxi، المصممة لتقليل أعباء عمل الممرضات من خلال التعامل مع مهام مثل جمع المستلزمات، وجمع البياضات المتسخة، وتقديم مناشف جديدة، على تقليل تعرض المتخصصين في الرعاية الصحية للأمراض، خاصة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجية في جميع أنحاء العالم، وشعور العاملون في الخطوط الأمامية – بما في ذلك الأطباء والممرضات – بالضغط.

Advertisements

“moxi ” مجهزة بذراع آلي ومجموعة من العجلات على قاعدتها، وهي بحجم إنسان ولكنها مصممة لتبدو مثل الروبوت، ويمكن لرأسها وعينيها التحرك للإشارة إلى ما تنوي القيام به، مثل الاتجاه الذي توشك على التحرك فيه، بينما تسمح الأصوات بالتواصل مع الممرضات والأطباء.

تم إنشاء moxi بواسطة “diligent robotics” في جامعة تكساس، أوستن من قبل الرئيس التنفيذي د. أندريا توماس، متخصص في الروبوتات، ومدير مختبر جورجيا للتكنولوجيا الذكية اجتماعياً، والذي عمل مع مئات الممرضات لمعرفة ما يحتاجون إليه بالضبط من مساعد مستقل، وفي وقت سابق من هذا العام، تم وضع الروبوت مع أول عميل ل ، وهو مدينة الرعاية الصحية في دالاس.

توصل thomaz إلى فكرة إنشاء روبوت المستشفى بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في الروبوتات الاجتماعية في مختبر MIT الإعلامي.

ووفقا لتقارير techcrunch، فقد ألهمته “دراسة كشفت كيف تمضي الممرضات الكثير من الوقت في العمل في المستشفى” وفي عام 2016، تقدم بطلب للحصول على منحة مؤسسة علمية وطنية وفاز بها بمبلغ 750.000 دولار أمريكي مول سباقا استغرق ستة أشهر لبناء نموذج أولي من موكسي، وقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح فريقا من 18 شخصا يركزون على زيادة إمكانية بناء المزيد من الروبوت.