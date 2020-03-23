تكنولوجيا: صور حية لهاتف Redmi K30 Pro قبل الإعلان الرسمي غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم عن صور حية جديدة لهاتف Redmi K30 Pro باللون الأبيض قبل الإعلان الرسمي غداً.

قدمت التسريبات المصورة السابقة نظرة على هاتف Redmi K30 Pro باللون الأزرق، ومن جديد تكشف أحدث التسريبات المصورة الحية التي نشرت على Weibo عن اللون الأبيض للهاتف.

وتظهر وحدة الكاميرة في الصور الحية باللون الأسود أيضاً مع تصميم دائري في الجهة الخلفية من هاتف Redmi K30 Pro، ومن المقرر أن تضم وحدة الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 64 ميجا بيكسل، حيث يأتي إحداهما بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي الأخر بعدسات telephoto ليدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

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أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف Redmi K30 Pro تسجيل فيديو بدقة 8K، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتحسينات عن الإصدار الرئيسي من الهاتف.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Redmi K30 Pro يأتي بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 60Hz، إلا أن هذه التفاصيل مازالت غير مؤكدة في الوقت الحالي، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.

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