آبل قد لا تكون تخلصت من قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2019، أعلنت شركة آبل عن إلغاء قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower بعد عام أو نحو ذلك من الإعلان عنها. لم تذكر الشركة ما هي الأسباب التي دفعتها لإلغاء هذا الجهاز، ولكن الشائعات تشير إلى أن الشركة كانت ربما طموحة بعض الشيء في خططها مما أدى إلى الكثير من المشاكل التقنية.

الآن وفقا للمسرب Jon Prossser، فهو يقول أنه سمع من مصادره أن شركة آبل قد لا تكون تخلصت كليًا من قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower، وأن الشركة قد أعادت إحياء هذا المشروع وتعمل عليه مرة أخرى. وأوضح Jon Prossser أنه لا يوجد ما يضمن أن شركة آبل ستقوم بإطلاق هذا الملحق في السوق، ولكنه أوضح أن الشركة لم تستسلم بعد.

تشير التغريدة إلى أن شركة آبل تُحاول إعادة تصميم الجهاز ولفائف الشحن اللاسلكي بطريقة تجعلها تعمل على نحو أفضل فيما يخص تبديد الحرار لأن الحرارة المرتفعة كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت شركة آبل لإلغاء المشروع في المقام الأول.

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وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، تم إكتشاف براءة إختراع تشير إلى أن شركة آبل ما زالت تُحاول التلاعب بفكرة إنشاء قاعدة الشحن اللاسلكي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا هو النموذج الأولي التي تردد أن شركة آبل تعمل عليه حاليًا.