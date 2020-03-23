نصائح لحل مشكلة الواي فاي Wi fi لا يعمل

في ظل ظروف العالم الآن فإن فكرة العمل من المنزل تسيطر على العديد من الشركات. لكن اذا كان الواي فاي Wi fi لا يعمل ماذا تفعل ؟. مشكلة ان الواي فاي لا يعمل لها عدة اسباب. في هذا المقال سنتحدث قليلاً عن المشكلة في هذا المقال و سنقدم بعض الحلول التي يمكن تجربتها تابع معنا هذا المقال.

حلول Wi fi بديهية تأكد انه يعمل

هذا احد الحلول البديهية. بعض الناس يتركون الواي فاي يعمل على هواتفهم بشكل دائم بدون اغلاقه بشكل طبيعي. يمكن ان تغلقه في مرة قبل ان تنام مثلاً و تنتظر ان يتصل به هاتفك في الصباح. ايضاً تأكد ان الراوتر الخاص بك يعمل بدون مشاكل. سواء كان غير موصل بالكهرباء. او مغلق عموماً. او ان وضع الطيران لا يعمل على هاتفك – اللابتوب الخاص بك.

قد تكون هذه حلول بديهية بشكل كبير. و لكن في احيان كثيرة يكون الحل امامنا و تظل تبحث عنه و لكن لا تجده بسهولة. رغم ان الحل موجود امامك بشكل ظاهر. لهذا الحلول البديهية هي اول ما يخطر بالبال

الـBluetooth هو السبب

غريبة بعض الشئ. ما علاقة البلوتوث ؟. البلوتوث يتداخل مع شبكات الواي فاي بتردد 2.4GHz بشكل كبير. و يمكن ان يتسبب ذلك في احيان كثيرة بإنقطاع الإنترنت عن هاتفك المحمول. و لذلك فالحل ان تجرب اغلاق الـBluetooth عن الهاتف. اذا تم حل المشكلة فأنا انصحك بتحويل تردد شبكة الواي فاي الى 5GHz من اعدادات الراوتر -ان كان يدعم-. ان لم يتم حل مشكلتك تابع باقي المقال

اعد التشغيل

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اعادة تشغيل اجهزتك هو من الحلول السريعة التي يمكن التفكير بها. و غالباً سيكون هذا حل خدمة العملاء ان اتصلت بهم. و لذلك فهذا احد الحلول التي يمكن التفكير بها. اعادة تشغيل اجهزتك سواء كان الهاتف – اللابتوب – الراوتر الخاص بك يعني اعادة تشغيل النظام الخاص بهم. فإن كان هناك اي خطأ خاص بتشغيل النظام فهذا حل يمكن التفكير به

نصائح اخرى لمشكلة الواي فاي Wi fi

اقترب من الراوتر

لكل راوتر و هاتف محمول مدى يمكن الإتصال به. لا تتوقع ان الإتصال سيتم وانت بعيد عن الراوتر الخاص بك بمسافة بعيدة مثلاً. جرب الإقتراب من الراوتر الخاص بك. و ان تقوم بالإتصال و انت قريب منه بشكل جيد. و غالباً سيتم حل مشكلتك.

استخدم مصحح الأخطاء

حتى لا ننسى مشاكل الـSoftware فاذا كانت مشكلة اتصال wi fi هذه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فهناك مصحح الأخطاء الخاص بنظام ويندوز ليساعدك على حل هذه المشكلة. شرحنا مصحح الأخطاء المحسن هذا في مقال سابق سأترك لكم رابط هذا المقال

اعد تسجيل و الإتصال بالشبكة

هذه فكرة اخرى يمكنك تجربتها على هاتفك – جهاز اللابتوب الخاص بك او اي جهاز آخر. اعادة تسجيل شبكتك يمكنم ين يساعدك على حل مشكلة اتصال الواي فاي الخاصة بك بكل سهولة. اذهب الى اعدادت الواي فاي الخاصة بك. قم بمسح الشبكة و اعادة الإتصال من جديد. قد يتم حل هذه المشكلة

اعادة ضبط المصنع

آخر الحلول التي يمكن القيام بها هي اعادة ضبط المصنع لهاتفك. هذا الحل سيقوم طبعاً بمسح كل بياناتك. مسح كل تطبيقاتك و كل شئ خاص بك. ليس هذا افضل حل يمكن اتباعه لكن ان وصلت الى هذه المرحلة فأعتقد ان هذا هو الحل الوحيد. اعادة ضبط المصنع ستساعدك على حل مشاكل الـSoftware كلها منها مشكلة الواي فاي بالتأكيد

اتصل بمقدم الخدمة

ان لم تنجح كل الحلول السابقة فالأمر الآن بيد مقدم الخدمة الخاص بك. قم بالإتصال بخدمة العملاء الخاصة بك اخبرهم بهذه المشكلة. اتبع الحلول الخاصة بخدمة العملاء يمكن ان تساعدك خدمة العملاء على حل مشكلتك. و على التخلص من عدم اتصال wi fi. بالطبع يمكنك القيام بهذا قبل اي من الحلول السابقة لكن في اغلب الأحيان سيخبرونك بتجربة الحلول السابقة. فلماذا لا تجرب هذه الحلول قبلها ؟