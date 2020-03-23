تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Redmi Note 9S للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة شاومي في مؤتمر بث اليوم على شبكة الإنترنت هاتف Redmi Note 9S للأسواق العالمية، وهو إصدار الشركة الذي انطلق خلال الفترة الماضية بعنوان Redmi Note 9 Pro.

يتميز هاتف Redmi Note 9S بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، بدقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يأتي بأبعاد 20:9، وتؤكد شاومي على أن هذا الإصدار يدعم سطوع 450 nits، و HDR10، كما يدعم خفض إنبعاثات اللون الأزرق لراحة العين.

ويعد هاتف Redmi Note 9S الإصدار الأول من السلسلة بتصميم ثقب الشاشة للكاميزة الأمامية، حيث يأتي الثقب في منتصف الشاشة بحجم صغير، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5 في الجهة الخلفية والأمامية من الهاتف.

أيضاً يأتي هاتف Redmi Note 9S برقاقة معالج Snapdragon 720G مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، كما يضم هذا الإصدار مدخل 3.5مم للسماعات.

وتضم الكاميرة الخلفية بالتصميم المربع في الجهة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير ولقطات portrait أفضل.

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وفي ثقب الشاشة يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.5، والذي يدعم تصوير بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية.

كما يضم هاتف Redmi Note 9S بطارية بقدرة 5020 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، أيضاً يصل وزن الهاتف إلى 209 جرام، كما يأتي مستشعر البصمة في هذا الإصدار في الإطار الجانبي للهاتف.

وينطلق هاتف Redmi Note 9S في نموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 165 يورو، أو ذاكرة 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 190 يورو، حيث يتوفر الهاتف بدءاً من 7 من أبريل بألوان الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون الرمادي.

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