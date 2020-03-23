بعض البلدان بدأت فعليًا بالإنسحاب من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لإنتشار فيروس كورونا حول العالم، تم إلغاء العديد من الأحداث المقرر إجراؤها هذا العام. على الرغم من عدم إلغائها رسميًا حتى الآن، فقد تردد في وقت سابق من هذا العام أن دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 قد تواجه خطر الإلغاء. كما قلنا، لم يتم إتخاذ قرار رسمي بعد، ولكن دولتين على الأقل لن تشاركا في هذه الدورة.

أصدرت كل من كندا وأستراليا بيانات منفصلة أعلنتا فيها أنهما لن ترسلا رياضييها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. ووفقًا للجنة الأولمبية الكندية ولجنة الألعاب الأولمبية للمعاقين الكندية، فقد صرحت بالقول : ” في حين أننا ندرك التعقيدات الكامنة حول التأجيل، فلا شيء أكثر أهمية من صحة وسلامة رياضيينا والمجتمع الدولي. هذا لا يتعلق فقط بصحة الرياضيين، بل يتعلق بالصحة العامة “.

ويضيف Ian Chesterman، رئيس بعثة أستراليا إلى طوكيو : ” من الواضح أنه لا يمكن إقامة دورة الألعاب الأولمبية في يوليو. لقد كان رياضيينا رائعين في سلوكهم الإيجابي تجاه التدريب والإعداد، ولكن التوتر وعدم اليقين كانا يمثلان تحديًا كبيرًا بالنسبة إليهم “.

Advertisements

ومع ذلك، يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية تفكر في تأجيل الألعاب بدلاً من إلغائها تمامًا. وتقول المنظمة أن القيام بذلك ” من شأنه أن يدمر الأحلام الأولمبية لـ 11 ألف رياضي”، ولكن يبقى أن نرى إلى متى سيتم تأجيل الدورة.