Xiaomi تُعلن رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9S مع تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Note 9S. وكما كان متوقعًا بالفعل، فالهاتف Redmi Note 9s يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro، وهذا ما يعني بأنه لن يكون هاتف جديد كليًا إنما سيكون هو الهاتف Redmi Note 9 Pro نفسه مع إسم مُختلف.

للتذكير، الهاتف Redmi Note 9 Pro الحالي يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بدلاً من 32 ميغابكسل الموجودة في الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، ويأتي كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 64 ميغابكسل. وبالنسبة لبقية الكاميرات، فقد ظلت على حالها من دون تغيير

الهاتف Redmi Note 9 Pro يضم بدوره بطارية بسعة 5020mAh، ولكن هذه الأخيرة تدعم الشحن السريع بقوة 18W فقط بدلاً من 33W. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، والتي يمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.

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الهاتف Redmi Note 9 Pro سيكون هو الآخر متوفرًا باللون الأزرق والأبيض والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 175 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 215 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.