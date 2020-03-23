شاومي تعلن عن هاتف Redmi Note 9S

أعلنت شركة شاومي اليوم الاثنين خلال حدث خاص عن هاتف (ردمي نوت 9إس) Redmi Note 9S الذي يأتي بوصفه النسخة العالمية من هاتفها الحالي (ردمي نوت 9 برو) Redmi Note 9 Pro.

ويقدم (ردمي نوت 9إس) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتقول شاومي: إن الشاشة تمتاز بمستوى سطوع قدره 450 شمعة، وهي تدعم تقنية HDR10، وتتوافق مع المعايير الدولية لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه الأول في سلسلته مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة، وتسميها شاومي Tiny DotDisplay. هذا، ويحمي الشاشة زجاج من نوع (جوريلا جلاس 5)، كما يحمي الزجاج ظهر الهاتف.

ويحتوي الجهاز معالجًا من نوع (سنابدراجون 720جي)، إضافةً إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تأتي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ويمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

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وعلى ظهر (ردمي نوت 9إس) هناك أربع كاميرات، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/2.5، وإمكانية تسجيل الفيديو البطيء بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,020 ميلي أمبير/ الساعة وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط. وهناك حساس بصمة نُقل من ظهر الهاتف إلى جانبه.

وتعتزم شاومي طرح هاتف (ردمي نوت 9إس) الجديد بسعر يعادل 180 دولارًا لخيار 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 200 دولار لخيار 6 جيجابايت / 128 جيجابايت. مع الإشارة إلى أن طرح الهاتف سيبدأ اعتبارًا من 7 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بثلاثة ألوان: الأزرق، والأبيض، والرمادي.

يُشار إلى أن شاومي أعلنت أيضًا عن نسخة خاصة من الهاتف باسم Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition، وهي تأتي برسومات خاصة احتفالًا بمرور 10 سنوات على (مهرجان عشاق مي) Mi Fan Festival.