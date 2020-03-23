شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لمشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة البريطانية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس جوجل مشاركة بيانات موقع المستخدمين مع حكومة المملكة المتحدة للمساعدة فى تتبع تحركات المواطنين أثناء أزمة فيروس كورونا، إذ تجرى شركة التكنولوجيا العملاقة مناقشات حول مشاركة بيانات الموقع، التى تم جمعها من تطبيقاتها المختلفة، للمساعدة فى تحديد ما إذا كان الجمهور يمارس التباعد الاجتماعى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيعمل هذا بطريقة مشابهة لخرائط جوجل، التى تستخدم بيانات الموقع على الهواتف المحمولة للمستخدمين لتتبع حركة السيارات وتظهر عندما يكون هناك حركة مرور كثيفة فى مواقع معينة، حسب تقرير New Scientist.

نظرًا لأن البيانات ستكون مجهولة الهوية، فلن تتمكن من إظهار غير الملتزمين بالتدابير الصارمة التى تم إدخالها لمنع انتشار COVID-19.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد البيانات فى تحديد أين ومتى يتجمع الناس، مما قد يؤثر على المزيد من الإجراءات الحكومية، وقال جونى لو من جوجل فى بيان: "نحن نستكشف الطرق التى يمكن أن تساعد بها معلومات الموقع المجمعة فى الكشف عن COVID-19، وأحد الأمثلة على ذلك هو مساعدة السلطات الصحية على تحديد تأثير المسافة الاجتماعية، على غرار الطريقة التى نظهر بها أوقات المطاعم وأنماط حركة المرور الشائعة فى خرائط جوجل."

وقال إن أى شراكة مع الحكومة لن تنطوى على تبادل البيانات حول موقع أى فرد أو حركته أو اتصالاته".

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كما تفيد التقارير أن تطبيق Citymapper لتحديد مواقع السفر يساعد أيضا فى الجهود المبذولة لتوفير بيانات مجهولة المصدر للحكومة.

وقالت الشركة المطورة للتطبيق فى بيان لـ New Scientist: "تلقينا طلبات من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة وسنبذل قصارى جهدنا، ونحن نحمى خصوصية مستخدمينا ونشارك التحليل المجمع".