شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر كتباً صوتية ورقمية مجانية للمستخدمين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل مساعدة المستخدمين المتأثرين بفيروس كورونا (COVID-19) وتسليتهم وتشجيعهم على البقاء فى المنزل، تقدم أبل الآن كتبًا مجانية وكتب صوتية لفترة محدودة بشكل مجاني، حيث أرسلت أبل اليوم إشعارًا إلى مستخدمي Apple Books في الولايات المتحدة للاستفادة من هذا العرض.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فجاء في رسالة أبل للمستخدمين :"استمتع بكتب جيدة على المنصة، استكشف الكتب المجانية، والقراءات للأطفال، والألغاز المريحة، والكتب الصوتية لجميع أفراد العائلة".

وعند قيام المستخدم بالضغط على الإشعار، فستفتح أبل قسم الكتب المجانية في تطبيق Apple Books، ويمكن للمستخدمين تصفح العديد من الكتب من مختلف الأنواع، أو استكشاف مجموعة واسعة من الكتب المسموعة ، أو تحديد كتاب جديد من علامة التبويب "الأولى في سلسلة ، مجانية" من أبل.

مميزات تطبيق Apple Books وفقا للشركة: الاختيار: استكشف الملايين من الكتب والكتب الصوتية من كل فئة بما في ذلك الروايات والقصص الغامضة والألغاز والإثارة والرومانسية وكتب الأطفال والقصص المصورة والمزيد.

متجر الكتب: اطلع على أهم المخططات ، واعثر على إصدارات جديدة وعروض محدودة الوقت وتوصيات لك يتم تحديثها كل أسبوع.

الكتب المسموعة: اكتشف كتبًا صوتية رائعة يقرأها الممثلون والمؤلفون وأصوات أخرى.

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عينات مجانية: معاينة الكتب والكتب الصوتية أثناء التصفح وتنزيل عينات مجانية - أحيانًا قبل أن تكون متاحة في أي مكان آخر.

هل تريد القراءة: تتبع الكتب والكتب الصوتية التي ترغب في قراءتها بعد ذلك عن طريق إضافتها إلى مجموعة Want to Read الخاصة بك.

تطبيق الكتب الصوتية لـ Apple Watch: استمع إلى كتبك الصوتية المفضلة في نزهة المشي أو الجري أو التمرين التالية مباشرة من معصمك.

تخصيص تجربة القراءة الخاصة بك: اختر من بين مجموعة من الخطوط وألوان الصفحة سهلة القراءة، كما يمكن استخدام ميزة Auto-Night Theme