شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الواقع الافتراضى والفيديو كوول بديل لـ "الانترفيو" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة الجمود التى فرضها وباء كرونا في كافة التعاملات في قطاعات الأعمال، كشف تقرير حديث أن الشركات تلجأ الآن إلى أنظمة آلية ذكية توفر بيئة مقابلة افتراضية ، بدلاً من إجراء مقابلات شخصية، حيث أخذت الشركات أزمة الصحة العالمية المتزايدة على محمل الجد، وبدأت فى التفكير فى حلول للمحافظة على صحة موظفيها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فحتى يتم احتواء حالة الطوارئ الصحية العامة هذه، تحول الشركات استراتيجية التوظيف بالكامل إلى منصات افتراضية، فيما قال متحدث باسم منظمة أنتال إنترناشونال العالمية للتوظيف:" "منذ ذلك الحين ، زيادة عدد حالات COVID-19 ، تم إلغاء عدد كبير من المقابلات، تم تأجيلها إلى منتصف أبريل أو في وقت لاحق، كما اختارت بعض الشركات إجراء مقابلة بالفيديو فقط إذا كان الدور لمنصب رئيسي، وأضاف أن معظم مقابلات الشركة انتقلت إلى مكالمات هاتفية أو مكالمات فيديو بدلاً من الاجتماعات وجهًا لوجه ".

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة Mercer | Mettl: "تساعد المنصات الافتراضية فريق اكتساب المواهب على البقاء على اتصال مع المرشحين من خلال عملية المقابلة بالكامل من خلال مكالمات الفيديو ولا يزال بإمكانه من المنزل ومنصات الاجتماعات الافتراضية وممارسات العمل التكيفية الأخرى".

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كما تمت زيادة استخدام التقييم عبر الإنترنت كجزء من عملية التوظيف خاصة بالنسبة لدورتي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، لتصفية المرشحين ونقلهم إلى المستوى التالي بسرعة، كما قال الخبراء.

فيما قال المدير الإقليمي لمجموعة Adecco India Group و MD Marco Valsecchi:" من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، باستخدام مؤتمرات الويب والفيديو، وتطبيقات الاتصالات مثل Skype و WhatsApp ، نجحنا في الحفاظ على نهج رشيق وحديث وحذر للتوظيف، وهو أمر ضروري الآن خلال هذه الأوقات غير المسبوقة ".