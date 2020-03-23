شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلغى القيود على شراء أجهزة آيفون عبر الانترنت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل اليوم الاثنين أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون التى تقتصر على جهازين فقط.
وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الالكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلي هونج كونج والبر الرئيسي للصين للعملاء شراء أكثر من عشرة أجهزة ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك.
وامتنعت أبل عن التعقيب. وهذا الشهر، قالت أبل إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونج كونج وماكاو وهو ما يعني التحول فعليا لموقعها الإلكتروني.
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