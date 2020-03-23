شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ ماسنجر للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "فيس بوك" الأمريكية عن طرحها جملة تحديثات لتطبيق "ماسنجر" للمساعدة فى مكافحة تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، وتساعد التقنيات الجديدة على نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا المستجد.

كما ستساعد تلك التقنية على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.

وسيعمل "فيس بوك ماسنجر" على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين، حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس. سيساعد "فيسبوك ماسنجر" المطورون هذه المجموعات مجانًا في أعقاب الوباء.

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وتم تقديم التقنية الجديدة فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على "ماسنجر" للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس "كورونا"، وتستخدم اليونيسف، وزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.

من ناحية أخرى وفيما يبدو أنه خطوة لمنع انتشار المعلومات المضللة، تعمل شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حاليا على ميزة جديدة لتطبيق "ماسنجر" التابع له، حيث ستحد هذه الميزة الجديدة من قدرة المستخدمين على إعادة توجيه الرسائل إلى أكثر من 5 أشخاص في نفس الوقت، وذلك بدلا من الوضع السابق الذى كان ماسنجر يسمح فيه بمشاركة الرسائل إلى أي عدد من المستخدمين.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيبدو أن هذه هي خطوة لمنع انتشار المعلومات المضللة ، وقد أضاف فيس بوك بالفعل ميزة مشابهة لـ WhatsApp فى عام 2018، كما وفرت خدمة التراسل الفوري المملوكة لفيس بوك أيضا علامة إعادة توجيه إلى الرسائل المعاد توجيهها لتوعية الناس بما يقرؤونه.

ومع ذلك لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على علامة "إعادة التوجيه" مماثلة فى تطبيق فيس بوك ماسنجر أم لا، لكن رغم ذلك، يعد تقييد إعادة توجيه الرسائل ميزة مطلوبة بشدة خاصة في ظل انتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعى خاصة فيس بوك فى الفترة الأخيرة.