شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تتصدر قائمة المكتب الأوروبى لبراءات الاختراع بتسجيل 3524 براءة اختراع فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن صراع شركات التكنولوجيا العالمية سيحتدم فى الفترة القادمة، وخصوصاً بعد أن شهد المستهلك ابتكارات جديدة تُقدم لأول مرة فى الأجهزة الذكية. فوفقاً للتقرير الذى أصدره المكتب الأوروبى لبراءات الاختراع، فإن هواوى تربعت على رأس الشركات التكنولوجيا فى العالم بتسجيل 3524 براءة اختراع فى عام 2019 بالرغم من الضغوطات الأمريكية، بينما جاءت بقية الشركات فى المركز الثانى والثالث بتسجيل 2858 و2817 براءة اختراع، وبهذه النتائج القياسية تعكس هواوى مدى اهتمامها بالتكنولوجيا الرقمية التى ترتقى بحياة الأفراد، وخصوصاً أن ثلثى براءات الاختراع التى قدمتها هواوى تتركز فى قطاع الاتصالات الرقمية، والتى تتضمن تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات.

تركز هواوى على الابتكارات والاستثمار فى مجال الأبحاث والتطوير، وفى كل عام، تستثمر الشركة ما بين 10% إلى 15% من عائداتها السنوية فى مجال الأبحاث والتطوير، مما ساعد على امتلاك الشركة لقدر كبير من براءات الاختراع. فإن هواوى استثمرت أكثر من 15 مليار يورو فى قطاع البحث والتطوير فى عام 2019، بينما يبلغ إجمالى استثمارات هواوى 73 مليار دولار أمريكى على مدار العشرة سنوات الماضية.

وتواصل هواوى السير بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار، حيث أثمرت جهود الشركة فى مجال البحث والتطوير عن العمل مع أبرز القادة فى القطاع لجلب الابتكارات الرائدة، ومن بين هذه الابتكارات نظام الكاميرات المتقدم من لايكا؛ وواجهة المستخدم المبتكرة (EMUI)؛ وتقنية الشحن فائق السرعة؛ ومعالج الذكاء الاصطناعى الجديد (Kirin).

تلقى المكتب الأوروبى لبراءات الاختراع أكثر من 181،000 براءة اختراع فى عام 2019، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بعام 2018، بينما شهد تقرير عام 2019 على نمو معدل براءات الاختراع المُقدمة من الصين بنسبة 29.2% مما يعادل 12،247 براءة اختراع.

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المصادر:

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/applicants.html#tab1

https://www.dw.com/en/epo-huawei-tops-2019-patent-application-ranking/a-52737951

https://www.gizmochina.com/2020/03/12/huawei-filed-the-most-patents-at-the-european-patent-office-in-2019/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/huawei-bets-big-on-european-5g-patents-despite-trump-s-pressure