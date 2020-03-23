شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخفض جودة بث الفيديوهات فى أوروبا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، ستقوم بتخفيض جودة بث الفيديوهات على المنصة الرئيسية وعلى انستجرام فى أوروبا، حيث جاءت هذه الخطوة من قبل فيس بوك كاستجابة لدعوة الاتحاد الأوروبى لدرء حالة من الجمود على الانترنت حيث يعمل الآلاف من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت كل من Netflix و ألفابت وخدمتها يوتيوب و Amazon و Disney أنهم سيخفضون جودة الفيديو، فيما سبق وأن حث تيرى بريتون ، رئيس صناعة الاتحاد الأوروبي، على منصات البث الرقمى لتحرير النطاق الترددى للرعاية الصحية والتعليم عن بعد لآلاف الأطفال الذين أرسلوا إلى منازلهم عن طريق إغلاق المدارس.

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وبينما يقول مشغلى الاتصالات الأوروبيون أن شبكاتهم كانت قادرة على التعامل مع ارتفاع حركة البيانات حتى الآن، فهناك مخاوف من الازدحام حيث يعمل المزيد والمزيد من الناس فى المنزل.

وقال متحدث فى بيان "للمساعدة فى تخفيف أى ازدحام محتمل فى شبكة الإنترنت، سنخفض مؤقتًا معدلات البت لمقاطع الفيديو على فيس بوك وانستجرام فى أوروبا"، وقال شخص مقرب من الشركة إن الخطوة ستستمر طالما كانت هناك مخاوف بشأن حالة من الجمود على الإنترنت.

وقال كل من Netflix و YouTube أنهم سيخفضون جودة صورهم لمدة 30 يومًا ، بينما قالت ديزنى أنها ستخفض استخدام النطاق الترددى العام بنسبة 25٪ على الأقل فى جميع الدول الأوروبية التى ستنطلق إليها Disney + الأسبوع المقبل، ويمكن أن يمثل يث الفيديو ثلثى حركة المرور على الشبكات الثابتة والمتنقلة للإنترنت.