ألقي نظرة على هذه الصور المسربة المُلتقطة بإستخدام الهاتف Huawei P40 Premium

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series بعد ثلاثة أيام من الآن ونتوقع ثلاثة هواتف بأداء مميز على مستوى الكاميرا. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الملتقطة بإستخدام أحد هواتف Huawei P40، دون توضيح ما إذا كان Huawei P40 أو Huawei P40 Pro أو Huawei P40 Premium.

تم إلتقاط جميع الصور في النهار، ويمكننا رؤية تفاصيل وألوان مذهلة. ووفقا للمصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصور، فهو قال أن الصورة الأخيرة للكلب تم إلتقاطها بإستخدام التقريب البصري البالغ ×10، وتم إقتصاصها ورفعها مرة أخرى، مما يعني أنه من المحتمل أن نكون ننظر الآن إلى صور تم إلتقاطها بإستخدام الهاتف Huawei P40 Premium. في الصورة، يمكننا أن نرى بوضوح شعيرات مفردة على عنق الكلب، وهو أمر يمكن لعدد قليل من الهواتف القيام به.

وبالعودة إلى تقرير سابق تم نشره في الأسبوع الماضي، فقد ذكر أن الهاتف Huawei P40 Premium سيضم في الواقع كاميرتين مقربتين، واحدة تستند على مبدأ المنظار وتضم عدسة بفتحة 4.0 كما أنها توفر تقريبًا بصريًا قدره ×10، في حين ستكون الكاميرا المقربة الثانية عبارة عن كاميرا مقربة عادية تمتاز بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة بفتحة 2.0 كما أنها توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الكاميرتين ستدعمان التركيز التلقائي PDAF ونظام تثبيت الصورة OIS.

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الكاميرا الأساسية في الهاتف Huawei P40 Premium ستضم وفقًا لهذا التقرير مستشعر بدقة 52 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 قادرة على إستخراج اللقطات بدقة 13 ميغابكسل عن طريق تقنية دمج البكسلات. هذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل تمتاز بعدسة بفتحة 1.8. وفي الأمام، سيضم هذا الهاتف كاميرا أساسية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا أخرى لإستشعار معلومات العمق من نوع Time Of Flight.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei P40 Premium سيضم شاشة OLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1440×3160 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 512GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1. أما بخصوص الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro، فسوف يتم شحنهما مع 8GB فقط من الذاكرة العشوائية ومع 256GB من الذاكرة الداخلية كحد أقصى.