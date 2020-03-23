تسريب أسعار الهاتف Redmi K30 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K30 Pro الذي إطار إنتظاره يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 24 مارس، وكان السعر من بين الأشياء القليلة التي كنا نجهلها حول هذا الهاتف في الفترة الماضية، ولكننا الآن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا عن هذه المعلومة أيضًا.

هذا التسريب الجديد يشير إلى أن نسخة 8GB/128GB من الهاتف Redmi K30 Pro ستُكلف ما يُعادل 520 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 560 دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك، فقد أعلن الحساب الرسمي لشركة Redmi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo عن تعاون مشترك مع مؤسسة الفنان الأمريكي الراحل Keith Haring. لا توجد تفاصيل حتى الآن عما إذا كان هذا التعاون سيؤدي إلى إطلاق نسخة خاصة من الهاتف Redmi K30 Pro أو مجرد ملحقات تحمل علامة تجارية مشتركة. سنحرص على إطلاعكم على أحدث التفاصيل بعد حدث Redmi الكبير غدًا.