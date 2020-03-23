سامسونج تُغلق مصنعها المتواجد في الهند مؤقتًا لمكافحة تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - إضطرت شركة سامسونج لإغلاق مصنع ثانٍ بسبب تفشي فيروس كورونا، وهذه المرة يتعلق الأمر بمصنع الشركة المتواجد في منطقة نويدا بالهند. تم إفتتاحه في صيف العام 2018 وهو حاليًا أكبر مصنع للهواتف الذكية من سامسونج ويمكنه إنتاج ما يصل إلى 120 مليون هاتف ذكي سنويًا. إعتبارًا من اليوم، سيتم إغلاق المصنع إلى غاية 25 مارس، بناءً على طلب الحكومة.

سابقًا، تم أيضًا إغلاق المصنع في مدينة جومي بكوريا الجنوبية مرتين لفترات وجيزة، وهذا ما ترك مصنع الشركة المتواجد في فيتنام هو المصنع الوحيد الذي لم يتأثر بهذا الوباء. وقال متحدث رسمي بشركة سامسونج لوسائل الإعلام الهندية أن شركة سامسونج ” تعمل بجد للتأكد من عدم وجود إنتكاسة في توريد ” الهواتف الذكية.

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ستلتزم شركة LG الكورية الجنوبية أيضًا بنصيحة الحكومة وستغلق مصنعيها، أحدهما للأجهزة المنزلية في نويدا والآخر في بيون، ولكنهما سيظلان مغلقين حتى نهاية الشهر.