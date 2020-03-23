فيسبوك مسنجر تساعد المنظمات الصحية بشأن فيروس كورونا

قالت شركة فيسبوك إنها أطلقت برنامجًا جديدًا ضمن خدمة (فيسبوك مسنجر) Facebook Messenger لمساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين حتى يتمكنوا من استخدام خدمتها للتراسل من أجل مشاركة المعلومات الدقيقة والرد على أسئلة الناس، على أن يساعد المطورون هذه المجموعات مجانًا في أعقاب انتشار الوباء

وتكثف فيسبوك جهودها لنشر المعلومات الدقيقة حول فيروس كورونا المستجد ضمن خدمتها للتراسل – المستخدمة من أكثر من 1.3 مليار مستخدم – في ظل استمرار المخاوف بشأن المعلومات الخاطئة المتزايدة.

وتعد مبادرة فيسبوك دولية النطاق، وتهدف إلى ربط الوكالات الصحية الحكومية بالمطورين الذين يمكنهم مساعدتهم في استخدام (فيسبوك مسنجر) Facebook Messenger لمشاركة معلومات دقيقة في الوقت المناسب حول فيروس كورونا.

وأوضحت عملاقة التكنولوجيا أن العديد من شركائها عرضوا تقديم خدمات مجانية للمساعدة في أمور مثل أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة، وقال (ستان شودنوفسكي) Stan Chudnovsky، نائب رئيس شركة فيسبوك لمنتج مسنجر: “يعرض المطورون للمنظمات الصحية كيفية مشاركة التحديثات مع الجماهير والانتقال من المحادثات الآلية إلى المحادثات المباشرة عند الضرورة”.

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وأضاف “تتعامل المجتمعات في جميع أنحاء العالم مع الحجر الصحي والاضطرابات الأخرى في الحياة اليومية بسبب تفشي فيروس كورونا، وكما هو شائع في أي أزمة، فإن الناس يستخدمون القنوات الرقمية مثل مسنجر للبقاء على اتصال والحصول على معلومات من السلطات الصحية الموثوقة لمحاربة هذا الوباء العالمي”.

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وتستخدم منظمات مثل اليونيسف ووزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية منصة (فيسبوك مسنجر) Facebook Messenger لضمان حصول الأشخاص على أحدث المعلومات حول الفيروس، وكذلك وزارة الصحة الأرجنتينية التي أطلقت تجربة للإجابة على أسئلة الجمهور حول فيروس كورونا.

وبشكل منفصل، تختبر فيسبوك خيارات جديدة مثل اختبار حدود أكثر صرامة لعدد الدردشات التي يمكن لمستخدمي (فيسبوك مسنجر) Facebook Messenger إعادة توجيه رسالة إليها في وقت واحد، وذلك في سبيل الحد من انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا.