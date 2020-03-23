تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Redmi K30 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف Redmi المرتقب Redmi K30 Pro ، والذي ينطلق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 520 دولار.

تقدم شركة Redmi قريباً هاتف Redmi K30 Pro مع إصدار خاص من الهاتف بعنوان Redmi K30 Pro zoom، واليوم تأتي تسريبات جديدة بتفاصيل أسعار هذه الإصدارات.

ولقد كشفت التسريبات المصورة عن سعر النموذج الرئيسي من هاتف Redmi K30 Pro الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 520 دولار.

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كما تقدم الشركة إصدارها الخاص من هاتف Redmi K30 Pro zoom بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 560 دولار.

من جانب أخر لم تقدم Redmi تفاصيل مؤكدة حول الإختلاف بين هاتفي Redmi K30 Pro وRedmi K30 Pro zoom، إلا أن التسريبات السابقة أكدت على أن هاتف K30 Pro سيضم عدسات telephoto تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة.

يذكر أن شركة Redmi قد أكدت على Weibo رسمياً على عقد شراكة مع مؤسسة Keith Haring، إلا أن التسريبات لم تؤكد حتى الآن على إصدار خاص بعلامة المؤسسة أو إكسسوار خاص من الشركة، لذا نترقب الحدث الرسمي غداً لنتعرف على تفاصيل واضحة حول إصدارات Redmi الجديدة.

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