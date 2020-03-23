Xiaomi تتخطى Huawei لتصبح ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في شهر فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - تمكنت شركة Xiaomi من التسلل إلى المرتبة الثالثة في قائمة الشركات الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي خلال شهر فبراير الماضي لتتغلب بذلك على شركة Huawei للمرة الأولى على الإطلاق.

تخلت شركة Huawei عن مرتبتها الثالثة بعدما نجحت في شحن 5.5 مليون هاتف ذكي فقط في شهر فبراير الماضي في الوقت الذي قامت فيه شركة Xiaomi بشحن 6 ملايين هاتف ذكي. ومع ذلك، فينبغي الإشارة إلى أن كلا الشركتين شهدتا إنخفاضًا على مستوى الشحنات مقارنة مع شهر فبراير، فشحنات Huawei إنخفضت من 12.2 مليون وحدة بينما إنخفضت شحنات Xiaomi من 10 ملايين وحدة.

قامت شركة Huawei بشحن وحدات أقل بنسبة 70 في المئة تقريبًا في شهر فبراير من العام 2020، مقارنة مع شهر فبراير من العام 2019. في نفس الوقت، إنخفضت شحنات شركة Xiaomi بنسبة 30 في المئة فقط. جدير بالذكر إلى أنه تم شحن 62 مليون وحدة في شهر فبراير 2020، وهذا ما يمثل إنخفاضًا قدره 39 في المئة مقارنة مع شهر فبراير من العام 2019.

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خلال شهر فبراير، قامت شركة سامسونج بشحن 18.2 مليون هاتف ذكي، وتليها شركة آبل في المرتبة الثانية بعدما نجحت في شحن 10 ملايين وحدة من هواتف iPhone.

خسرت شركة Huawei الكثير من حصتها السوقية خارج الصين بسبب إفتقار هواتفها الذكية للتطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، في الوقت الذي تواصل فيه شركة Xiaomi طرح المزيد من الهواتف الذكية الإقتصادية مع حزمة التطبيقات والتابعة لشركة جوجل. وفي الوقت نفسه، دمر تفشي فيروس كورونا السوق الصيني في شهر فبراير الماضي، ولكن الصين تتعافى بالفعل، في حين أن الأسواق الغربية لم تشعر بعد بالتأثير بالكامل.

خسرت شركة سامسونج أقل نسبة على مستوى الشحنات في الفترة ما بين يناير وفبراير، فشحناتها إنخفضت بنحو 1.9 مليون وحدة في الفترة المذكورة آنفًا، وهذا ما يمثل إنخفاضًا قدره 13 في المئة مقارنة نفس الفترة من العام 2019.