تقرير جديد يقترح وصول جهاز iPad Pro جديد في وقت لاحق من هذا العام مع شاشة MicroLED

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في الأسبوع الماضي بإطلاق الطرازات الأحدث من لوحيات iPad Pro. تم تزويد هذه الطرازات الجديدة بمعالجات أحدث وبالمزيد من الذاكرة العشوائية وكاميرا إضافية واسعة الزاوية، فضلا عن ماسح ضوئي من نوع LIDAR. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من هذه الترقية الهامة، فيبدو أن شركة آبل لا تزال تخطط لإطلاق طراز آخر من iPad Pro في العام 2020.

وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes، فهو يقول بأن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro آخر في وقت لاحق من هذا العام. هذا الجهاز سيواصل إستخدام شاشة بحجم 12.9 إنش، ولكن الشيء المميز في هذه الشاشة هو أنها ستستخدم تكنولوجيا MicroLED. هذا على عكس لوحيات iPad Pro الحالية التي لا تزال جميعها تعتمد حاليًا على شاشات LCD.

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نظرًا لأن هواتف iPhone من آبل بدأت بتبني شاشات OLED، فمن المنطقي أن تقوم شركة آبل في النهاية بالتخلص التدريجي من شاشات LCD والإنتقال إلى تكنولوجيا جديدة أفضل. وجدير الذكر أن تقرير DigiTimes يتماشى مع ما قاله المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo سابقًا، حيث توقع أيضًا أن تقوم شركة آبل بإطلاق جهاز iPad Pro جديدة يضم شاشة بتقنية MicroLED في العام 2020.

لسنا متأكدين من التغييرات الأخرى التي سيأتي بها جهاز iPad Pro هذا، ولكننا نعتقد بأنه سيحصل على معالج أحدث. تستخدم طرازات iPad Pro الجديدة التي أعلنت عنها آبل في الأسبوع الماضي المعالج Apple A12Z، وهو المعالج الذي يستند على Apple A12 الذي ظهر مع هواتف iPhone التي تم إطلاقها في العام 2018.