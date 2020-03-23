الحاسوب الخارق IBM Summit يُساعد على تحديد 77 دواءً يمكن أن يُعالج فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، لا يوجد علاج أو لقاح معروف لفيروس كورونا الذي أصاب العالم بالشلل. تم تطوير العديد من اللقاحات، ولكن لم يتم تحديد فعاليتها بعد لأن التجارب على البشر بدأت للتو. أما بالنسبة للعلاجات، فقد تم إكتشاف بعض الأدوية التي يمكن أن تثبت فعاليتها، ولكن تم إختبار تلك الأدوية على نطاق صغير مما يعني أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستعمل في معظم الحالات.

ومع ذلك، وبفضل عمل الباحثين، فقد تم إكتشاف المزيد من خيارات العلاج المحتملة. إستفاد الباحثون من قوة الحاسوب الخارق IBM Summit لتحديد 77 دواء يبشر بالخير فيما يتعلق بمعالجة فيروس كورونا ومكافحته.

بدءًا من أكثر من 8000 مركب، سمح إستخدام الحاسوب الخارق IBM Summit للباحثين بالتعرف بسرعة على الأدوية الأكثر فعالية من غيرها في فترة زمنية قصيرة. تم تحديد الأدوية المحتملة من خلال النظر في الأدوية التي ستكون فعالة في منع فيروس كورونا من الإرتباط بالخلايا بإستخدام إرتفاع البروتين.

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وبدلاً من ذلك، سترتبط الأدوية المحددة، نظريًا على الأقل، بالبروتين وستمنع الفيروس من إلحاق الضرر بجسم الإنسان. يحذر Jeremy Smith، باحث مُشارك في المشروع، من أن هذا لا يعني أنهم قد وجدوا علاجًا حتى الآن.

ووفقا لـ Jeremy Smith، فقد صرح بالقول : ” لا تعني نتائجنا أننا وجدنا علاجًا أو لقاحًا لفيروس كورونا. ومع ذلك، نحن متفائلون للغاية، فنتائجنا الحسابية ستكون أساس الدراسات المستقبلية وتوفر إطارًا سيستخدمه التجريبيون لمزيد من التحقيق في هذه المركبات. عندها فقط سنعرف ما إذا كانت أي من تلك المركبات تُظهر الخصائص اللازمة للتخفيف من هذا الفيروس “.