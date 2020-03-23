للوقاية من «كورونا».. كيف تصنع معقم لليدين في خطوات بسيطة وبأقل تكلفة؟

ارتفعت نسبة الإقبال على شراء معقمات الأيدي في الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد والإعلان عن ارتفاع نسبة الإصابة به في عدد من دول العالم.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المطهرات ومعقمات الأيدي بسبب تزايد الإقبال على شرائها من قبل المواطنين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت على ضرورة غسل اليدين أو تعقيمهما في حال عدم توافر الماء والصابون لمدة لا تزيد على 30 ثانية.

ونستعرض لكم كيفية صنع معقم ومطهر لليدين داخل المنزل، بمكونات بسيطة ومتوفرة داخل كل منزل.

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يشار إلى أن ليست المعقمات كافة تساعد في القضاء على الفيروسات، حيث يجب أن يحتوي المعقم على نسبة تراوح ما بين 60-70% من الكحول، وذلك وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في عدد من دول العالم.

المكونات متوفرة في معظم محال العطارين أو الصيدليات:

- ثلثا الكوب من كحول الأيزوبروبيل أو الإيثانول، حيث تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا.

- ثلث كوب من جل الصبار أو الأوفيرا، حيث يعمل جل الصبار على منع نمو بعض أنواع الجراثيم والبكتيريا، كما أنه يساعد على الترطيب، والذي يمكن الحصول عليه عن طريق فتح ورقة الصبار الطازجة من المنتصف، ومن ثم استخلاص الجل الموجود بداخلها.

- ما بين 8-10 نقاط من الزيوت العطرية مثل: زيت النعناع أو اللافندر، فإنه تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا بجانب رائحتها الزكية.