توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 29 درجة مئوية في القاهرة.
وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى وقناة أون، إن ارتفاع درجات الحرارة يشمل طقس اليوم وغداً الثلاثاء فقط.
وأضاف "شاكر" أن درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بشكل كبيرة.
وأشارت إلى أن هناك تقلبات في درجات الحرارة بالرغم من بداية فصل الربيع، موضحة أن هناك حركة للرياح يصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق.
ودعت "شاكر" المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية خلال فصل الربيع، حيث يشهد حالة من الرياح المثيرة للأتربة والتغيرات المستمرة فى حالة الطقس ودرجات الحرارة وتختلف من يوم ليوم، وكذلك الاختلاف بين درجة الحرارة بين النهار والليل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: انخفاض جديد في درجات الحرارة بدءاً من الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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