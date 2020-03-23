شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم الموظفين العاملين من المنزل.. اعرف عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قرارا وصف بأنه يؤثر بصورة مباشرة وإيجابية على كل من يعملون من المنزل، حيث اتخذت قرارا بتعليق جميع التحديثات الخاصة بمتصفحها للإنترنت "كروم" بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المتسجد فى معظم أنحاء العالم، بحسب سبوتنيك.

وقررت "جوجل" ألا تطرح إصدارات جديدة من "جوجل كروم" قريبا بأى ميزات جديدة أو تعديلات فى التصميم، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلى إكسبريس" البريطانية، فيما أرجعت "جوجل" ذلك القرار إلى مغادرة الملايين من الناس مكاتبهم للعمل من المنزل، لذلك قررت تعليق جميع التحديثات على متصفح الويب "كروم"، حتى لا يتسبب بأى تعطيل لأعمال الناس وسط تفشى كورونا.

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ويمثل متصفح "جوجل كروم" 70% تقريبا من جميع زيارات الويب على سطح المكتب، ما يعنى أن هناك مئات الملايين سيعتمدون عليه بشكل كبير فى الأسابيع وربما الأشهر المقبلة للعمل عن بعد، لذلك قررت جوجل لضمان استمرار متصفح "كروم" فى تقديم تجربة موثوقة ومستقرة وسلسة للأشخاص فى المنزل، عدم تقديم أى تحديثات أو ميزات جديدة قد تشكل عائقا أمام عمل الأشخاص بصورة سلسة.

وأوضحت "جوجل" أنها تعطى حاليا أولويتها للتحديثات المرتبطة بالأمان وضمان استقرار وموثوقية المتصفح.