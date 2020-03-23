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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Vivo موعد مؤتمرها القادم للإعلان عن إصدار جديد من هواتف 5G، حيث تقدم هاتف Vivo S6 5G في 31 من مارس.
نشرت شركة Vivo إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمر Vivo S6 5G، كما يكشف الإعلان عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تأتي في وحدة دائرية الشكل.
وقد كشفت Vivo في إعلانها التشويقي عن التصميم الإنسيابي لهاتف Vivo S6 5G بالإنحناء في زوايا الهاتف، كما يأتي الهاتف بتصميم زجاجي 3D، ويضم منفذ USB C.
ولقد ألمحت vivo في وقت سابق إلى أن هاتف Vivo S6 5G سيأتي بتصميم خفيف جداً مقارنة بالإصدارات المنافسة من الهواتف الذكية.
من جانب أخر يتميز الهاتف بنمط تصوير سيلفي Super Night، وهو نمط يتوفر أيضاً في سلسلة هواتف V، حيث يدعم النمط تصوير السيلفي في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أعلى.
وقد أعتمد هاتف Vivo S6 5G في 3C مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وموعد إنطلاقه إلى الأسواق.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Vivo تحدد يوم 31 من مارس للإعلان عن هاتف Vivo S6 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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