Netflix Party تتيح لك مشاهدة الأفلام مع أصدقائك أثناء ممارسة التباعد الاجتماعي

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن مع ممارسة المزيد من الأشخاص للتباعد الإجتماعي، سيجد الأشخاص أنفسهم في وحدة وعزلة تامة. ومع ذلك، هذا يُعتبر ضروريًا إذا أردنا إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، ومنع إرهاق أنظمة الرعاية الصحية دون داع، ولكن هناك أخبار جيدة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة الأفلام مع أصدقائهم.

يتم ذلك عن طريق إستخدام إضافة على المتصفح Google Chrome تُدعى Netflix Party، وهي الإضافة التي تتيح للأصدقاء مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية معًا والدردشة في نفس الوقت. ما الفرق بين مشاهدة Netflix والدردشة مع الأصدقاء باستخدام تطبيق آخر؟ في الأساس، ستقوم الإضافة بمزامنة ما تشاهده مع أصدقائك، مما يعني أنك وأصدقاؤك ستشاهدون نفس المشهد في نفس الوقت تمامًا، كما لو كنتم في السينما معًا أو في غرفة المعيشة الخاصة بك تشاهدونه على نفس التلفزيون.

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ستتيح خاصية الدردشة الجماعية أيضًا للمستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض أثناء تقدم العرض، مثل Youtube Premium. كما أنه يساعد على منع المفسدين الذين ربما شاهدوا عدة دقائق من العرف قبلك. هذه إضافة مجانية، ولكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها متوفرة على المتصفح Google Chrome فقط.

لذلك، إذا كنت تستخدم متصفحًا آخر مثل Firefox، فأنت غير محظوظ. إذا كنت مهتمًا بالتحقق من هذه الإضافة، فإنتقل إلى موقعها الرسمي على الويب للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية تثبيتها.