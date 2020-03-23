كل ما تريد معرفته عن تشكيلة Huawei P40

تستعد شركة هواوي الصينية بتاريخ 26 مارس الحالي للإعلان عن تشكيلة (Huawei P40)، وبالرغم من أنها لن تأتي مع خدمات جوجل المحمولة (GMS)، إلا أن السلسلة القادمة من الشركة الصينية المصنعة للأجهزة تتضمن بعض الهواتف الأكثر انتظارًا لهذا العام، وتبعًا لذلك فقد توفرت الكثير من التسريبات المبكرة مما منحنا فكرة جيدة عما نتوقعه.

وتخطط هواوي لمجاراة آبل وسامسونج عبر إطلاق ثلاث إصدارات من هاتف (P40) وهي: (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Premium)، بحيث سيكون الأخير الهاتف الأعلى مواصفات ضمن التشكيلة.

وبحسب التسريبات، فإن أكبر فرق بين الهواتف الثلاثة هو الكاميرا، إلى جانب إمكانية وجود اختلافات أخرى في حجم الشاشة، لكن التسريبات تشير إلى عكس ذلك، وتحتوي جميع الهواتف الثلاثة على أحدث معالجات (HiSilicon Kirin 990) الموجودة في (Mate 30 Pro) وهاتف الشركة القابل للطي (Mate Xs).

وأكدت قائمة النقاط المسربة من منصة قياس الأداء (Geekbench) أن هاتف (Huawei P40) يأتي مع معالج (HiSilicon Kirin 990) و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبالرغم من ذلك، فإنه من المؤكد أن هواوي ستطرح الهاتف بمزيد من النماذج التي تتضمن ذاكرة وصول عشوائي أكبر.

وبالرغم من أن المواصفات الأخرى مثل البطارية ومعلومات الشاشة التفصيلية غير معروفة حتى الآن، لكن الصور المسربة أظهرت أن الأجهزة الثلاثة تتشارك تصميم الجهة الخلفية نفسها، بينما قد نرى في الجهة الأمامية شاشات منحنية على (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Premium) وشاشة مسطحة على (Huawei P40).

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ولدى الأجهزة الثلاثة ثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، لكن عدد الكاميرات مختلف، إذ يفترض وجود كاميرا أمامية مزدوجة ضمن (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Premium)، وكاميرا واحدة ضمن (Huawei P40).

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وتمنح هواوي خيارًا بين ثلاثة أنواع من المواد هي الزجاج والسيراميك والجلد، وهناك تسريب يعرض النماذج الثلاثة بمختلف ألوانها، كما يوضح وجود كاميرا خماسية العدسة في (Huawei P40 Premium)، وكاميرا رباعية العدسة في (Huawei P40 Pro)، وكاميرا ثلاثية العدسة في (Huawei P40).

ويقال إن الكاميرا الخماسية في هاتف (Huawei P40 Premium) تتضمن عدستين منفصلتين للتكبير، الأولى من نوع (periscope)، والتي تقدم تكبير بصري بقدرة 10X، والثانية تقدم تكبير بصري بقدرة 3X، وسيكون هناك مستشعرات إضافية لمساعدة الكاميرات – (3D ToF) لاستشعار العمق ومستشعر درجة الحرارة للحصول على درجة ألوان أكثر دقة.

ويشاع أن الكاميرا الواسعة جدًا تستخدم مستشعر (Sony IMX650) بدقة 40 ميجابيكسل، وسيتم تصنيفها على أنها كاميرا بعدسة سينمائية مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لصناعة الأفلام، وقد تم تقديمها مع هاتف (Honor V30 Pro).

أما بالنسبة إلى (Huawei P40 Pro)، فإنه يتضمن عدسة للتكبير بقدرة 5X، إلى جانب العدسة الرئيسية لهاتف (Huawei P40 Premium) نفسها بدقة 52 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 40 ميجابيكسل، والمصنفة على أنها عدسة سينمائية.

في حين أن (Huawei P40) يتضمن كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 52 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا، وعدسة تليفوتوغرافية للتكبير بقدرة 3X.

وبالرغم من أننا لا نعرف سعة البطارية للهواتف الثلاثة، فقد تم الكشف عن حلول الشحن جزئيًا من خلال شهادة (3C) الصينية، بحيث يدعم جهاز (Huawei P40) الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، في حين يحتوي النموذجان الآخران على دعم للشحن السريع بقدرة 40 واط.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر (Huawei P40) من 799 يورو، بينما يبدأ سعر (Huawei P40 Pro) من 999 يورو، في حين يبدأ سعر (Huawei P40 Premium) من 1199 يورو، مع وجود فروق بالتسعير من بلد إلى آخر.