وانت قاعد في البيت.. كيف تنظف لوحة مفاتيح حاسوبك الخاص بطريقة مثالية ؟

على غرار العديد من الأجهزة الإلكترونية، يحتاج جهاز الكمبيوتر المحمول "اللاب توب" إلى التنظيف من الغبار وغيرها من الرواسب التي قد تؤثر على عمله.

وقد ينتج عن انتشار الغبار سواء على المكتب أو في المنزل إلى انسداد لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول، وهو الأمر الذي يستدعي عميلة تنظيف مثالية للجهاز.

ونشر موقع "ديجيتال تراند" بعض الطرق المثالية لتنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب بطريقة جيدة.

قبل التنظيف

قبل الشروع في عملية التنظيف، ينبغي اتخاذ بعض الاحتياطات، منها نسخ البيانات الحيوية الموجودة على جهازك احتياطياً.

كما ينبغي وقف تشغيل اللاب توب، ويمكن إزالة البطارية، وأنه لا توجد ملحقات مرفقة مثل الـ USB مثلًا.

تأكد من أن لديك المساحة والوقت، فلا يجب تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب أثناء التنقل.

الغبار المتراكم

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يتراكم الغبار بشكل طبيعي بين أزرار لوحة مفاتيحك وعلى جانبيها مع مرر الوقت.

وللتخلص من هذا الغبار، فإنه يمكن تنظيفها باليد الصغيرة الملحقة بالمكنسة الكهربائية، مع لفها ببطء حول لوحة المفاتيح أثناء امتصاص الغبار.

كما يمكن تنظيف الأشياء التي تتراكم نتيجة للزيوت، أوخلايا الجلد والشحوم وغبار الطعام بعدة طرق مختلفة، إلا أنه من الأفضل استخدام إسفنجة تنظيف الميلامين، والتي تتفوق في تنظيف مثل هذه البقع.

قم بوضع الإسفنجة في الماء واعصرها، واتركها حتى تجف، ثم افرك برفق بركن الإسفنجة الأجزاء المتسخة من لوحة المفاتيج حتى تتم إزالة الأوساخ.

الجراثيم

يمكنك استخدام كحول الأيزوبروبانول من النوع "المحمر"، لأن الإصدارات الأقوى منه قد تحرق بعض أحرف لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ، مع مجموعة من المسحات القطنية التي تستخدم عادة لتنظيف الأذن.

اغمس المسحات في الكحول حتى تصبح رطبة، دون التنقيط حتى لاتتلف اللوحة، ثم ابدأ بمسح المفاتيح واحدًا تلو الآخر.

السوائل

في حال انسكاب بعض السوائل اللزجة على لوحة المفاتيح، فإنه يجب إغلاق الجهاز فوراً، وتفكيك البطارية، ولا ينبغي تشغيل الجهاز حتى يتم التأكد من تبخر أي سائل بالداخل.