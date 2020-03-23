شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Disney+" تنضم لباقي خدمات البث وتقلل جودة فيديوهاتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن خدمة Disney + لم يتم إطلاقها حتى الآن للعملاء الجدد في جميع أنحاء أوروبا، فإن خدمة البث تقوم باتخاذ خطوات لتقليل تأثيرها على البنية التحتية لمزودي الإنترنت في ضوء انتشار فيروس كورونا، ففي بيان له، أكد رئيس ديزني كيفن ماير أنه سينضم إلى Netflix و YouTube و Amazon في الحد من "استخدام النطاق الترددي الكلي بنسبة 25 % على الأقل" في جميع أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إطلاق Disney + في 24 مارس.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال رئيس ديزني :" تماشيًا مع التزام ديزني منذ فترة طويلة بالعمل بمسؤولية، نحن نستجيب لطلب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون للعمل معًا لضمان الأداء السلس للبنية التحتية للنطاق العريض، تحسبًا لارتفاع طلب المستهلكين على Disney +، ونحن بشكل استباقي نضع إجراءات لخفض الاستخدام الكلي لعرض النطاق الترددي بنسبة 25٪ على الأقل في جميع الأسواق التي تطلق Disney + في 24 مارس".

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وأضاف: "في الأيام المقبلة، سنراقب ازدحام الإنترنت ونعمل عن كثب مع مزودي خدمة الإنترنت لتقليل معدلات البث حسب الضرورة لضمان عدم إغراقهم بطلبات المستهلكين".

وقد لاحظت شركة BT البريطانية بالفعل أنه في حين أن المزيد من الناس يقيمون في منازلهم من أجل عزل أنفسهم، فقد زادت حركة الإقبال على الإنترت خلال النهار بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، وقد تساعد تدابير ديزني في تجنب الوصول إلى الحدود النظرية، ولكن يبدو أن مزودي خدمات الإنترنت قد يكون لديهم بالفعل التعامل مع الزيادة.