شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb تطلق 34 قمراً صناعياً إضافياً لدعم كوكبة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة OneWeb عدد 34 قمرا صناعيا آخر لتعزيز كوكبة النطاق العريض الخاصة بها، فقد تم إطلاق الأقمار الصناعية فوق صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وقال ممثلو OneWeb إن جميع المركبات الفضائية الـ 34 تم نشرها بنجاح في مدار أرضي منخفض لمدة 3 ساعات و 45 دقيقة بعد الإقلاع.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، نشر سويوز الأقمار على ارتفاع حوالي 280 ميلاً (450 كيلومترًا) فوق كوكبنا، بواقع وزن 325 رطل (147 كيلوغرامًا)، وستنطلق الأقمار الصناعية حتى مدارها التشغيلي، الذي يقع على ارتفاع 745 ميل (1200 كيلومتر).

وكان هذا هو الإطلاق الثالث لـ OneWeb، الذي جاء بعد ستة أقمار صناعية في فبراير 2019 و 34 أخرى الشهر الماضي، على متن صواريخ Soyuz أيضًا.

وتخطط الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وفيرجينيا، بإنشاء شبكة أولية من 650 قمرًا صناعيًا، والتي ستوفر خدمة الإنترنت للناس حول العالم، وستبدأ هذه الخدمة قريبًا، إذا سار كل شيء وفقًا للخطة.

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وكتب ممثلو الشركة في بيان سابق: "من المقرر عرض النماذج التوضيحية الأولى للعملاء في OneWeb في نهاية عام 2020 ، ومن المقرر تقديم الخدمات التجارية لقطاعات مثل البحرية والطيران والحكومة والمؤسسات في نهاية عام 2021".

وكشف هذا البيان أيضًا، أن OneWeb قد كرست هذا الإطلاق لرائد الفضاء أليكسي ليونوف، الذي قام في عام 1965 بأول رحلة فضائية، وتوفي ليونوف في أكتوبر 2019 عن عمر يناهز 85 عامًا.

ولم تكن OneWeb الشركة الوحيدة ذات طموحات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بل أطلقت SpaceX بالفعل 360 قمر صناعى حتى الآن لكوكبة Starlink ذات النطاق العريض، والتي يمكن أن تؤوي في النهاية عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية.

وتريد أمازون أن تضيف عدة آلاف من أقمار الإنترنت الخاصة بها أيضا، فمثل هذه المشاريع تغير بشكل جذري من مستقبل الانترنت الفضائى وتغطيته لكل أنحاء العالم.