تكنولوجيا: "سناب شات" يسرع إطلاق أداة Here For You بسبب كورونا .. اعرف بتعمل ايه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سناب المالكة للتطبيق الشبابي "سناب شات" التسريع في إطلاق أداة البحث الجديدة Here For You التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب موقع nationalheraldindia الهندى. وكانت شركة سناب قد سبق وأن أعلنت عن أداة Here For You لأول مرة في شهر فبراير الماضي، وقالت: إنها صممتها لإبراز "موارد الأمان" من خبراء الصحة العقلية، عندما يبحث المستخدمين عن مواضيع مثل: القلق، أو الاكتئاب، أو الانتحار، أو التسلط". Advertisements كما أضافت الشركة قسم خاص بفيروس كورونا المستجد إلى الأداة التى ستوفر لمستخدمي سناب شات محتوي من Ad Council، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة Crisis Text Line، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والشركاء الآخرين الذين ينشئون محتوى عن القلق المرتبط، على وجه التحديد، بفيروس كورونا”. يذكر أن سناب شات هي أحد أبرز منصات التواصل الإجتماعي الموجهة للشباب، حيث يمثل الشباب نحو 90% من إجمالي مستخدمي سناب شات، الأمر الذى يجعل هذه الفئة معرضة للتعرض للمحتوي المغلوط فضلا عن التنمر والمحتوي العدواني عبر المنصة.

