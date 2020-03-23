شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرجوع من حافة الانقراض.. تفاصيل نجاة الذئب الرمادى المكسيكى من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا الذئب الرمادي المكسيكي من الانقراض النهائى تقريبًا في السبعينيات، وشهدت أعداد زيادة 24% في عام 2019، فبعد الوصول إلى نقطة تقترب من الانقراض، بدأ تعداد الذئب الرمادي المكسيكي في الولايات المتحدة في الارتفاع، وفقًا لمعلومات تعداد جديدة من خدمة الحياة البرية الأمريكية، ارتفع عدد الذئاب الرمادية المكسيكية إلى 163 في عام 2019 ، من 131 في عام 2018.

ووفقا لما ذكرته صيحفة "ديلى ميل" البريطانية فتعود الزيادة في أعداد الذئب الرمادى المكسيكى إلى 19 ذئب ولد بنجاح ما مجموعه 90 على مدار العام، نجا منهم 52.

ويقتصر وجود الذئاب حاليًا على الجنوب الغربي الأمريكي، حيث يعيش 87 حاليًا في نيو مكسيكو و76 في أريزونا، ويعيش 30 ذئب آخر في شمال المكسيك.

وقالت إيمي لودرز، من خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية في بيان: "يظهر الإحصاء أن لدينا المزيد من الذئاب والمزيد من أزواج التكاثر والجراء المولودين في البرية أكثر من أي وقت مضى".

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وأضافت لودرز: "هذه هي السنة الثانية التي شهدنا فيها زيادة كبيرة في أعداد الحيوانات البرية من الذئاب المكسيكية، وهو نجاح مرتبط مباشرة بجهود الإدارة الميدانية القائمة على العلم لفريق ميداني مشترك بين الوكالات".

وقال مايكل روبنسون من مركز التنوع البيولوجي في بيان: "إن هذه الزيادة تمثل لحظات لا تحصى من يقظة الذئب والذكاء، وهو جزء كبير من إبقاء صغارهم على قيد الحياة".

وأضاف: "من المشجع أن يكون لدينا المزيد من الذئاب في غاباتنا، لكن المسؤولين الفيدراليين بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لإنشاء تنوع جيني صحي".

وفى محاولة تعزيز أعداد الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل أكبر، قامت خدمة الأسماك والحياة البرية بتربية الذئاب في الأسر وإطلاق الجراء في البرية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التنوع الجيني للأنواع ويعطيها فرصة أفضل للبقاء على المدى الطويل.