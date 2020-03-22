تكنولوجيا: مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A71 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Galaxy A71 5G مؤخراً في TENAA، حيث رصدت مواصفات الهاتف الذي ينطلق بنموذج رقم SM-A7160، مع بطارية بقدرة 4370 mAh، كما ينطلق بمعالج Exynos 980.

رصد هاتف Galaxy A71 5G في 3C وGeekBench مؤخراً، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-A7160 وهو ما أكدت عليه تسريبات TENAA بقدرة 4370 mAh في البطارية مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يدعم 11V, 2.25A، أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 162.6 في 75.5 في 8.1مم، كما يتميز بوزن 185 جرام.

لم تظهر حتى الآن صور رسمية لهاتف Galaxy A71 5G توضح تصميم هذا الإصدار، إلا أن التسريبات التي ظهرت حتى الآن أكدت على أن الهاتف يأتي بمعالج Exynos 980 مع مودم Shannon 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع دعم التخزين الخارجي.

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كما تدعم سامسونج هاتف Galaxy A71 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات macro، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy A71 5G بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف منفذ USB C مع مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، ويضم نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0.

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