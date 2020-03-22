شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسالة لموظفي أمازون.. أغنى رجل فى العالم يتحدث عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفشي فيروس كورونا في العالم ، تأثر آلاف الأشخاص بهذا الفيروس، ويشعر الكثير بعدم اليقين حول كل شيء، ما دفع جيف بيزوس أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي ومؤسس أمازون، لإرسال رسالة إلى موظفي الشركة أوضح فيها بالتفصيل كيفية تعامل أمازون مع الوباء.



نص رسالة بيزوس إلى موظفي أمازون: وجاء في رسالة بيزوس: "نحن نقدم خدمة حيوية للناس في كل مكان، وخاصة لأولئك الأكثر تعرضًا للإصابة بالمرض، مثل كبار السن، الناس يعتمدون علينا"، كما كتب عن مخاوفه الشخصية قائلا: "إن قائمة المخاوف التي لدي الآن - مثلما أنا متأكد منك - طويلة بدءا من أطفالي وأولياء الأمور وعائلتي وأصدقائي، مرورا بسلامتك أنت وزملائي، وصولا إلى المرضى الذين يعانون بالفعل من مرض شديد وإلى حقيقة الضرر الذي سيسببه والتداعيات الاقتصادية عبر مجتمعاتنا".نص رسالة بيزوس إلى موظفي أمازون: "أعزائي موظفي أمازون، هذا ليس عملًا كالمعتاد، إنه وقت من التوتر الشديد وعدم اليقين، إنها أيضًا لحظة من الزمن يكون فيها العمل الذي نقوم به هو الأكثر أهمية، لقد قمنا بتغيير الخدمات اللوجستية والنقل وسلسلة التوريد والمشتريات وعمليات البيع من طرف ثالث لتحديد أولويات التخزين وتقديم العناصر الأساسية مثل المواد الغذائية المنزلية والمطهرات وحليب الأطفال واللوازم الطبية، ونحن نقدم خدمة حيوية للناس في كل مكان، وخاصة لأولئك الأكثر تعرضًا للإصابة بالمرض، مثل كبار السن، لكن الناس يعتمدون علينا، لست ممتنًا وحدى بالعمل الذي تقومون به، لقد تلقيت المئات من رسائل البريد الإلكتروني من العملاء وشاهدت مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكركم جميعًا، وجهودك ملحوظة على أعلى المستويات الحكومية، وشكر الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع هذا الفريق بغزارة، كما يشعر الناس في جميع أنحاء العالم بالآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، ويسعدني أن أخبركم أنني أتوقع أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن. Advertisements

وأضاف بيزوس برسالته: "نحن نوظف 100 ألف شخص جديد ونرفع الأجور لعمالنا الذين يعملون بالساعة والذين يلبون الطلبات ويوصلون البضائع للعملاء خلال هذه الفترة من التوتر والاضطراب، وفي الوقت نفسه، تضطر شركات أخرى مثل المطاعم والحانات إلى إغلاق أبوابها، ونأمل أن يأتي الأشخاص الذين تم تسريحهم للعمل معنا حتى يتمكنوا من العودة إلى الوظائف التي كانت لديهم، ولا يمكن القيام بالكثير من العمل الأساسي الذي نقوم به من المنزل، لقد نفذنا سلسلة من الإجراءات الصحية الوقائية للموظفين والمقاولين في مواقعنا حول العالم - كل شيء بدءًا من زيادة معدلات التنظيف وكثافته وتعديل ممارساتنا في مراكز تلبية الطلبات لضمان الإرشادات الموصى بها للمسافة الاجتماعية".

واستكمل بيزوس قائلا: "نحن نجتمع كل يوم، نعمل على تحديد طرق إضافية لتحسين هذه التدابير، ولقد وضعنا أوامر شراء لملايين أقنعة الوجه التي نريد أن نقدمها لموظفينا ومقاولينا الذين لا يستطيعون العمل من المنزل ، ولكن تم تنفيذ عدد قليل جدًا من هذه الطلبات، ولا تزال الأقنعة في حالة نقص على مستوى العالم ويتم توجيهها في هذه المرحلة من قبل الحكومات إلى المرافق الأكثر احتياجًا مثل المستشفيات والعيادات، ومن السهل أن نفهم لماذا يجب أن يكون مقدمو الخدمات الطبية المذهلون الذين يخدمون مجتمعاتنا في المرتبة الأولى، وعندما يأتي دورنا للأقنعة، ستكون أولويتنا الأولى هي جعلها في أيدي موظفينا وشركائنا الذين يعملون على توصيل المنتجات الأساسية للناس، ووقتي وتفكيري الآن يركزان بشكل كامل على COVID-19 وعلى الكيفية التي يمكن أن تلعب بها أمازون دورها بشكل أفضل، أريدك أن تعرف أن أمازون ستواصل القيام بدورها ، ولن نتوقف عن البحث عن فرص جديدة للمساعدة. لا يوجد دليل تعليمات لكيفية الشعور في مثل هذا الوقت ، وأنا أعلم أن هذا يسبب الإجهاد للجميع، ومخاوفى في الوقت الحالي كثيرة، بدءا من الخوف على أطفالي وأولياء الأمور وعائلتي وأصدقائي إلى سلامتك أنت وزملائي إلى المرضى الذين يعانون بالفعل، وإلى الضرر الحقيقي التي ستنجم عن التداعيات الاقتصادية عبر مجتمعاتنا. يرجى الاعتناء بأنفسكم وأحبائك، لكنى أعلم أننا سنتجاوز هذا الأمر معًا ".