تكنولوجيا: ميزة مشاركة الملفات في Android 11 تأتي بتجربة تحاكي AirDrop من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن ميزة المشاركة في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث Android 11 تأتي بتجربة تحاكي ميزة AirDrop من ابل.

تدعم شركة جوجل المستخدمين في الإصدار القادم من تحديث Android 11 بآداة جديدة لمشاركة الملفات تعرف بميزة Fast Share، والتي تعد آداة بديلة لميزة Android Beam، كما تدعم المستخدم بمشاركة سريعة للملفات بين أجهزة الأندوريد بآداء يحاكي AirDrop.

رصدت آداة المشاركة الجديدة في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث Android 11، حيث ستأتي واجهة المستخدم بشكل مختلف عند المشاركة بين اثنان من هواتف Pixel 4، إلا أن الميزة مازالت قيد التطوير في الوقت الحالي، لذا تظهر عبارة فشل مشاركة الملفات حتى مع نجاح عملية المشاركة، وذلك وفقاً لملاحظات المطوريين.

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ولقد سجلت الملاحظة من المطوريين حول ميزة “Fast Share”، مما يؤكد دعم التحديث القادم من نظام Android 11 بهذه الميزة، كما تشير بعض التوقعات إلى أن جوجل ستقدم هذه الميزة للإصدارات السابقة أيضاً من نظام تشغيل الأندوريد وذلك من خلال تطبيق مخصص.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن ميزة “Fast Share” ستتيح مشاركة الملفات بين أجهزة الأندوريد التي توجد في نفس المحيط، حيث يتم مشاركة الملفات دون الإتصال بالإنترنت، كما تعتمد على الإتصال بتقنية البلوتوث.

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