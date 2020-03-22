شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف Chang'e 4 الصينى يعود للعمل على الجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مهمة Chang'e 4 الصينية يومها السادس عشر على الجانب البعيد من القمر، حيث عاد مستكشف Yutu 2 من حالة التوقف، التى كان يقضيها فى للبحث عن مناطق جديدة، فأصبح كل من المركبة Chang'e 4 ومستكشفYutu 2 وحمولاته العلمية في حالة جيدة، على الرغم من قضاء المركبات الفضائية أكثر من عام في الظروف القاسية على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فعاد مستكشف Yutu 2 للعمل بعد شروق الشمس على موقعه فيVon Kármán Crate بـ16 ساعة، كما ذكر برنامج استكشاف القمر الصيني (CLEP)، فإنه يدخل في حالة سبات خلال الأوقات المظلمة لعمله بوحدات شمسية تستمد الطاقة خلال تواجد الأشعة.

وستواصل المركبة الأرضية رصدات علم الفلك الراديوي منخفضة التردد، ولكن تمت صياغة خطة جديدة لمستكشف Yutu 2 ، والتي قدمت بالفعل رؤى حول تكوين السطح وما يكمن في باطنه.

وقال لي تشونلاي، نائب مدير المراصد الفلكية الوطنية في الصين: "إن فريق Yutu 2 يستهدف مناطق بعيدة، فكان Yutu 2 يقود عبر منطقة مغطاة من فوهات الارتطام".

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وأضاف لي: "إذا كان بإمكان المركبة دخول منطقة البازلت، فربما يمكننا أن نفهم بشكل أفضل توزيع وتأثيرات النيازك".

وتمت صياغة الخطة بعد اكتشاف حفرة لم تكن مرئية من قبل، مما اضطر الفريق إلى التخلي عن خطط القيادة السابقة للتوجه إلى الجنوب الغربي.

وستحتاج المركبة المتجوّلة المرنة، التي تجاوزت وقت تصميمها بثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام قمرية، إلى تعزيز متوسط ​​مسافات محركها للوصول إلى المنطقة بشكل كبير.

وجدير بالذكر أن المستكشف الصينى يبلغ متوسط 88قدمًا (26.7 مترًا) في اليوم القمري لمدة 15 يومًا حتى الآن، وسيحتاج إلى البدء في تغطية حوالى 492 قدمًا (150 مترًا) فى اليوم.