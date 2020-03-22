تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن ألوان الإصدار الخاص من هاتف REDMI K30 PRO ZOOM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Redmi لعقد مؤتمر قريباً للإعلان عن هاتف Redmi K30 Pro، كما تقدم إصدار خاص من الهاتف بعنوان Redmi K30 Pro Zoom، وقد كشفت التسريبات عن خطط الشركة لإطلاق RedmiBook 14 Ryzen.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن ألوان Redmi K30 Pro Zoom الذي ينطلق قريباً في مؤتمر Redmi، حيث يأتي الهاتف بألوان الأبيض، الأزرق، البنفسجي، إلى جانب اللون الرمادي.

تقدم شركة Redmi في مؤتمرها القادم كلاً من هاتف Redmi K30 Pro، و Redmi K30 Pro Zoom، إلى جانب جهاز RedmiBook 14 Ryzen، وسماعة Mi Air Purifier F1 وأيضاً إكسسوار Redmi x Keith.

Advertisements

ولقد حددت Redmi يوم 26 من مارس لعقد مؤتمر Redmi K30 Pro، كما ينطلق هاتف K30 Pro Zoom بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يتميز النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi K30 Pro بنموذج رئيسي يضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ونموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً تقدم شاومي خلال فعاليات المؤتمر إصدار جديد من جهاز RedmiBook 14 Ryzen يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما تقدم سماعة Mi Air Purifier F1 إلا أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار، أو منتج الشركة المرتقب الذي يعرف بعنوان Redmi x Keith Haring، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر الشركة خلال أيام لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل مواصفات الإصدارات الجديدة.

المصدر

اعلان





