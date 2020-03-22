شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبر تفشي فيروس كورونا معظمنا على العمل من منازلنا، لكن أثناء العمل من المنزل، من الضروري أن يكون لديك اتصال جيد بشبكة Wi-Fi، ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، على الرغم من وجود باقة انترنت مناسبة ، غالبًا ما نجد أنفسنا نكافح للحصول على إشارة Wi-Fi قوية على أجهزتنا، لذلك إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإصلاح سرعة Wi-Fi الخاصة بك كما يلى:

- افصل جميع الأجهزة التي لا تحتاج إلى Wi-Fi عليها: لضمان أفضل سرعة ممكنة لجهاز الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز عمل آخر، افصل جميع الأجهزة التي لا تتطلب الاتصال بشبكة Wi-Fi في الوقت الحالي، حيث سيساعد ذلك على تقليل استهلاك النطاق الترددي غير الضروري.

- ضع الراوتر في المكان المناسب: - ضع الراوتر في المكان المناسب: حاول إبقاء الراوتر بعيدًا قليلاً عن الجدران وكذلك الأجهزة الكهربائية، وذلك نظرًا لأن إشارات WiFi قد تواجه صعوبة في اختراق الجدران، لذا تأكد من أن الراوتر لديه بعض المساحة كذلك يجب وضعه بعيدًا عن الأجهزة المعدنية مثل الثلاجات.

- خصص سرعة انترنت عالية لجهاز العمل يمكن تخصص سرعة انترنت عالية للجهاز الذى تعمل به مقارنة بباقي الأجهزة المتصلة بالراوتر، حيث يمكن إنشاء SSID متعدد (معرف مجموعة الخدمات)، إذ يحدد SSID شبكة Wi-Fi للمستخدمين وأجهزة Wi-Fi الأخرى، كذلك يبنغي على المستخدم حاول تخصيص مقدار محدد من السرعة للأجهزة.

- ضع جهاز عملك على تردد منفصل ولا تقم بتوصيل أي جهاز آخر بهذا التردد إذا كنت تستخدم راوتر مزدوج النطاق يوفر تردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، حاول منح جهاز عملك بعض الحصرية من خلال توصيله بتردد معين، إذ يساعد هذا في سرعة Wi-Fi الإجمالية ويقلل أيضًا من التداخل مع الأجهزة الأخرى.

-استخدم كبل LAN إذا كان بإمكانك العمل على مسافة قريبة من الراوتر إذا كان الراوتر الخاص بك قريبًا أو إذا كان لديك كابل LAN طويل ، فلا يوجد شيء أفضل من ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالسرعة، تعد اتصالات الانترنت السلكية الأفضل. Advertisements

- اختر تردد 5 جيجا هرتز في الراوترللحصول على سرعة أفضل: يوفر تردد 5GHz سرعة إجمالية أفضل جنبًا إلى جنب مع قوة اتصال أفضل على مسافة قصيرة، مقارنة بتردد 2.4 جيجا هرتز مما يمنح المستخدم مزيد من السرعة في الإتصال بالإنترنت.

اختر تردد 2.4 جيجا هرتز في الراوتر لضمان قوة إشارة أفضل : أما إذا كانت المسافة بين جهاز العمل والراوتر أكثر من 10 أقدام ، فاختر تردد 2.4 جيجا هرتز في الراوتر مزدوج النطاق حيث يوفر قوة واحدة أفضل على مسافة طويلة.

استخدم تطبيقات الطرف الثالث لاكتشاف أفضل مناطق تواجد Wi-Fi

يمكن استخدم تطبيقات الطرف الثالث لمعرفة مناطق شبكة Wi-Fi الميتة وتجنب العمل من هذه النقاط، فكل جهاز توجيه له حدوده والمناطق الميتة واحدة منها، وبغض النظر عن عدد الهوائيات الموجودة في الراوتر الخاص بك ، ستظل هناك بعض المناطق الميتة التى لا تصل إليها إشارات الراوتر لكن لحسن الحظ ، هناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تحديد تلك النقاط.