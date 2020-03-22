شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطالب فيس بوك ويوتيوب بإزالة المعلومات المضللة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن شبكات التواصل الاجتماعي الهندية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث أرسلت الحكومة الهندية تحذيرا لشبكات التواصل قائلة إنه من المناسب من جانبهم السيطرة على انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طالبت الهند شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيس بوك ويوتيوب المملوك لشركة جوجل وتويتر وتيك توك وShareChat بضرورة تنظيف المنصات من المعلومات المغلوطة، وقال مسئول بالحكومة : "أصبح تفشي فيروس كورونا مصدر قلق عالمي وتم الإبلاغ عن وجود اتجاه لتداول المعلومات الخاطئة وتبادل البيانات المجهولة ذات الصلة بالفيروس، مما يخلق حالة من الذعر بين الجمهور".

وطلبت الحكومة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدء حملات توعية والترويج لمعلومات أصلية عن فيروس كورونا الجديد، كما طلبت الحكومة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي جعل المستخدمين على دراية بعدم تحميل أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بفيروس كورونا.

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فيما أبلغ الخبراء بالفعل عن وجود كمية كبيرة من المعلومات المزيفة على فيس بوك وواتس آب، حيث تحارب الهند هذا الوباء الصحي العالمي.

وقال بافان دوجال، أحد كبار خبراء القانون السيبراني في الهند: "تنشر الجماعات الإجرامية الإلكترونية المخصصة الذعر والحكومة الهندية عاجزة" فيما أطلق تطبيق واتس أب المملوك لفيس بوك مركز معلومات Coronavirus Information Hub وأعلنت عن تبرع بمبلغ مليون دولار للشبكة الدولية لتقصي الحقائق في معهد Poynter (IFCN).

كما قال فيس بوك أنه سيضع معلومات تم فحصها عن فيروس كورونا الجديد في الجزء العلوي من النيوزفيد للمستخدمين لمعالجة انتشار المعلومات الصحية المزيفة.