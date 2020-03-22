شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتتكلم فيديو فى البيت.. مايكروسوفت تطور أداة تلغى أصوات الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل مايكروسوفت على أداة جديدة لتصفية الصوت تعمل بالذكاء الاصطناعي لبرنامج Teams الخاص بها، والتي ستزيل ضوضاء الخلفية التي قد تكون محرجة من المكالمات الجماعية، حيث أظهرت الشركة الميزة الجديدة من خلال إجراء مكالمة جماعية قام خلالها روبرت أيشنر من مايكروسوفت بتحريك يده بصوت عالٍ داخل كيس من رقائق البطاطس، وأزال مرشح الذكاء الاصطناعى الصوت.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأداة تزيل الضوضاء في الوقت الحقيقي، أي أن كان أصوات الضوضاء لحقيبة رقائق البطاطس أوغيره من أصوات الخلفية، مع الحفاظ على صوت أيشنر بنبرة واضحة وغير مشوهة.

وقال أيشنر خلال العرض، "بفضل قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن إزالة ضوضاء الخلفية ويمكنك أن تفهمني بوضوح شديد".

وقالت مايكروسوفت، أن مرشح الصوت لـ Teams لن يتم إصداره إلا في وقت لاحق من هذا العام، ولكنه يأخذ التحول المفاجئ نحو العمل عن بُعد كفرصة لتطوير خدماته بشكل عام.

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ففي السابق، طورت مايكروسوفت عددًا من خيارات التحرير والتصفية المماثلة لتطبيقات الاتصال، حيث إنه في عام 2019، قدم مرشحًا ضوضاء مماثل لـ Microsoft Stream، وهو أحد أدوات مؤتمرات الفيديو الخاصة بالشركة، على الرغم من أنه في هذه الحالة، عمل المرشح فقط على رسائل الفيديو المسجلة مسبقًا وليس مؤتمرات الفيديو الحية.

وطورت الشركة أيضًا أداة لـ Skype تتيح للمستخدمين حجب الخلفية على مكالمات الفيديو الجماعية.

وقالت ساتيا ناديلا من مايكروسوفت في مؤتمر صحفي افتراضي: "نظرًا لأن المؤسسات حول العالم تغير طريقة عملها استجابةً لوضع (COVID-19) ، فسنتعلم قدرًا هائلاً".

وكان إصدار Teams لأول مرة في عام 2017، وهي مجموعة من أدوات التعاون التي تتضمن وظيفة الدردشة ومؤتمرات الفيديو والجدولة ومشاركة الملفات.