مايكروسوفت توقف مؤقتًا إصدارات Edge الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها توقفت مؤقتًا عن طرح النسخة 81 من متصفحها للويب (إيدج) Edge، وذلك لكي تظل متسقة مع إصدارات متصفح (كروم) Chrome من جوجل، وأشارت الشركة إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود للظروف العالمية المستمرة المحيطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وعادةً ما يستلزم طرح إصدارات جديدة من متصفح إيدج أو أي نوع آخر من تحديثات البرامج مراجعات للأمان واختبارات للتوافق من أجل ضمان عدم تعطل أنظمة التشغيل وتطبيقات الويب الداخلية.
وبالنظر إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، فمن المرجح أن يكون معظم مسؤولي النظام مشغولين في التعامل مع أمن الموظفين العاملين من المنزل ورعاية أسرهم في هذه الأوقات العصيبة.
وقالت مايكروسوفت إنها لا تريد أن تفرض ضغطًا إضافيًا على مسؤولي النظام وغيرهم من موظفي تكنولوجيا المعلومات عن طريق طرح إصدارات جديدة من المتصفح في هذا الوقت بالذات.
ويأتي قرار عملاقة البرمجيات بعد وقت قصير من إعلان عملاقة البحث عن إجراء مماثل بالنسبة للنسخة 81 من متصفحها للويب (كروم) Chrome، مما أدى إلى تأجيل الإصدار الجديد إلى أجل غير مسمى، وعلى غرار تصريحات فريق كروم، فقد قالت مايكروسوفت إن متصفح إيدج مستمر في تلقي تحديثات الأمان، لكن تم تأجل طرح الإصدار القادم 81 حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
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كما أن استمرار انتشار الوباء أجبر موزيلا على التكيف مع الواقع الجديد، حيث أصدرت موزيلا في وقت سابق من هذا الشهر النسخة 74 من متصفح (فايرفوكس) Firefox، والتي أوقفت العمل ببروتوكولات (TLS 1.0) و (TLS 1.1) المستخدمة للحفاظ على أمن اتصالات (HTTPS) لأنها غير آمنة.
وقالت موزيلا في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها أعادت مؤقتًا تمكين البروتوكولات ضمن النسخة 74 من متصفح فايرفوكس للتأكد من أن المستخدمين قادرين على الوصول إلى بعض المواقع الحكومية المهمة التي لا تزال تعتمد على بروتوكولات (TLS 1.0) و (TLS 1.1).
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