تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ تجربة xCloud على أجهزة الحاسب بنظام Windows 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البرمجيات في إختبار خدمة xCloud مؤخراً على أجهزة الحاسب بنظام Windows 10، والتي توفرت في إصدار تجريبي مغلق على أجهزة Android خلال الفترة الماضية.

أكد تقرير جديد على أن مايكروسوفت تعمل الآن على إختبار خدمة xCloud السحابية داخلياً على أجهزة الحاسب بنظام Windows 10، ولقد إستعرض التقرير لمحات من الخدمة على أجهزة الحاسب.

ويشير التقرير إلى خدمة xCloud تأتي على أجهزة الحاسب بنظام Windows 10 بتجربة تحاكي المقدمة من مايكروسوفت على أجهزة الأندوريد، حيث تقدم الخدمة بالواجهة ذاتها التي قدمت لمنصة الأندوريد.

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من جانب أخر يشير التقرير إلى أن خدمة xCloud ستأتي على أجهزة الحاسب بمجموعة مخصصة من التطبيقات، على أن تأتي واجهة التطبيقات بتصميم يحاكي واجهة التطبيقات على منصة الأندوريد، لذا ستدعم الخدمة ميزة التنقل بين الألعاب بتجربة سلسة وسريعة في الألعاب السحابية.

كما يؤكد التقرير على أن الإصدار التجريبي من خدمة xCloud يقتصر الآن على دعم دقة 720 بيكسل فقط، بينما يأتي الإصدار التجريبي من خدمة الألعاب السحابية xCloud على أجهزة الأندوريد بميزة دعم دقة 1080 بيكسل، إلا أن مايكروسوفت تخطط لدعم دقة عرض 1080 بيكسل في الخدمة السحابية على أجهزة Windows 10 خلال الفترة القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستوفر دعم دقة 1080 بيكسل في الخدمة السحابية قبل إطلاق الإصدار التجريبي العام للمستخدمين، أيضاً يشير التقرير إلى أن الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب بنظام Windows 10 من خدمة xCloud يتطلب إتصال لوحة مفاتيح بتقنية البلوتوث.

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