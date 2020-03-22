تكنولوجيا: أحدث التسريبات حول مواصفات الكاميرة والبطارية في هواتف P40 وP40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت حول هواتف P40 وP40 Pro قدرة البطارية في هذه الإصدارات مع مواصفات الكاميرة والشاشة.

بدأ العد التنازلي لإنطلاق مؤتمر هواوي المرتقب للإعلان الرسمي عن هواتف P40 وP40 Pro، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر 91mobiles كشف عن مواصفات البطارية والكاميرة، مع بعض المواصفات الأخرى التي تقدم من هواوي في هذه الإصدارات.

مواصفات الكاميرة في هواتف P40 وP40 Pro

أكدت التسريبات الجديدة على أن هاتف P40 Pro يضم 4 من كاميرات Leica Ultra Vision، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 40 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر 3D ToF أخير.

أيضاً من المتوقع أن يكون أحد المستشعرات في إعدادات الكاميرة telephoto، كما تؤكد التسريبات على أن الكاميرة تأتي بتكبير حتى 50 مرة SuperSensing وتثبيت بصري، بينما يضم الهاتف مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، مع مستشعر لعمق التصوير.

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كما أشار التقرير إلى أن كاميرات هاتف P40 Pro تأتي بتقنية “Huawei XD Fusion Engine” التي تدعم تحسين جودة التصوير، من جانب أخر يأتي هاتف P40 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، على أن يدعم الهاتف التكبير الرقمي حتى 30 مرة، ويضم أيضاً تقنية Huawei XD Fusion Engine ومستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

مواصفات البطارية والشاشة في هواتف P40 وP40 Pro

تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف P40 Pro سينطلق بقدرة 4200 mAh في البطارية، كما يدعم الشحن السلكي بقدرة 40W، بينما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40W أيضاً أو تقنية الشحن السريع بقدرة 27W فقط.

من جانب أخر يضم هاتف P40 بطارية بقدرة 3800 mAh، ومن المتوقع أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، بينما يأتي بميزة دعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 27W.

وتقدم هواوي هاتف P40 Pro بحجم 6.58 إنش في الشاشة، كما يضم رقاقة معالج Kirin 990 5G، بينما يأتي هاتف P40 بحجم 6.1 إنش في الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول مواصفات الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف P40 في مؤتمر الشركة الذي يعقد في 26 من مارس.

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