شحن رصيد مجانا بـ100 جنيه.. شركات المحمول تكشف حقيقة رسالة أثارت جدلا

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، رسالة مجهولة تفيد بوجود عرض يتضمن شحن الرصيد مجانا لجميع المصريين بقيمة 100 جنيه.

وجاء نص الرسالة المتداولة كالتالي: "عاااجل يا جماعة أشحن رصيد المحمول دلوقتى بقيمة 100 جنيه مجانًا لجميع المصريين مقدم من شركات الاتصال" اورنج، فودافون، الاتصالات، المصرية للاتصالات "بسرعة قبل ما العرض ينتهى من هنا" مع وضع لينكات وهمية لمواقع الشركات.

من جانبها، نفت مصادر بشركات المحمول، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما يتم تداوله بشأن وجود عرض شحن الرصيد مجانا لجميع المصريين بقيمة 100 جنيه، مشيرين بأن هذا الأمر غير صحيح.

30 ضعف الرصيد المشحون

وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت في بيان، الخميس، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتفق مع مشغلي التليفون المحمول، لتقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف البيان، أن العروض ستكون عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيا) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.

Advertisements

يأتي هذا القرار في إطار عدد من السياسات التى تهدف الى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل الا في الحالات الضرورية، بحسب البيان.

كما يأتي لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الانترنت خلال فترة تعليق الدراسة في اطار التدابير الاحترازية التى اتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقدمى خدمات الاتصالات في مصر.

وشملت: إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، بالاضافة الى توفير المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.