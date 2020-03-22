شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع كبير في مبيعات الهواتف الذكية بسبب كورونا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن انهيار مبيعات الهواتف الجديدة، وهو ما يعتبر أكبر انخفاض منذ اختراع الهواتف الذكي، وذلك بحسب أخر تقرير لشركة الأبحاث السوقية Strategy Analytics، والتى أشارت إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 38% على أساس سنوي من 99.2 مليون جهاز في شهر فبراير 2019 إلى 61.8 مليون في شهر فبراير 2020.

وبحسب التقرير، فإن هذا يمثل أكبر انخفاض على الإطلاق في تاريخ سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، فيما توضح البيانات الجديدة كيف يؤثر فيروس كورونا المستجد على سوق الإلكترونيات، كذلك فبحسب التقرير، فقد انخفضت الشحنات إلى الموزعين في الصين وأنحاء آسيا مع توقف العمل وبقاء الناس في منازلهم، وقالت Linda Sui، المحللة في شركة Strategy Analytics: "بدأنا في تتبع سوق الهواتف الذكية منذ عام 2003، وهذا أكبر انخفاض تاريخي على الإطلاق".

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كما تشير الإحصائيات إلى المشاكل القادمة في سوق الهواتف الذكية، إذ أغلقت مناطق أخرى اقتصاداتها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للتقرير، فإن المصانع في آسيا كانت غير قادرة على تصنيع الهواتف كالمعتاد، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الإلزامي ومشاكل تأمين المكونات الرئيسية من سلسلة التوريد.

كذلك فقد أغلقت شركة آبل، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم من حيث الحجم في الربع الرابع من عام 2019، متاجرها خارج الصين إلى أجل غير مسمى، وحذرت في شهر فبراير من أن تفشي الفيروس سيقيد مؤقتًا إمدادات أيفون.