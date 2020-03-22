شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل مسابقات لعبة "بابجي" العالمية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عشاق لعبة بابجى أنباء غير سارة تفيد بتأجيل المسابقات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، رغم أن الفيروس ليس له تأثير مباشر على ممارسي اللعبة إذا لم يقتربوا من بعضهم، وتعتبر بابجى من أكثر ألعاب الفيديو تنافسية في العالم، حيث يدفع القائمون على تنظيم مسابقتها 5 ملايين دولار من الأموال الافتراضية فى اللعبة، لهذا نجد اللاعبين يتنافسون بقوة.
وتم إلغاء الفعالية التنافسية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والمشاهدين بحسب موقع الرؤية الإماراتى، فيما كانت هناك اقتراحات بإقامة الفعالية في موعدها مع زيادة التهوية في الأماكن المخصصة لها، وكذلك الحفاظ على مسافات تباعد بين المشاركين بحيث لا يجتمعون في موقع واحد.
وينبغي لشركة تينست Tencent أن تعمل على نظام أقوى لمكافحة الغش، وكذلك الوسائل المحسنة لتشجيع اللاعبين على التنافس من منازلهم.
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