عانت خدمة الألعاب (إكس بوكس لايف) Xbox Live من التوقف مساء الجمعة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك بسبب أن ملايين الناس احتموا في منازلهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت شركة مايكروسوفت المالكة للخدمة حدوث مشكلات فنية أدت إلى توقفها. ومنع الانقطاع في الخدمة المستخدمين من تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس لايف)، كما تعطلت مزايا اجتماعية مما حرم خاصة اللعب المتعدد من العمل بصورة صحيحة.
وقالت مايكروسوفت في صفحة الدعم الخاصة بها: “نعتقد أننا حددنا المشكلة التي تتسبب في مواجهة بعض الأعضاء مشكلات في تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس)”. وأضافت: “شكرًا على تحليكم بالصبر مع عمل الفريق على حل المشكلة”.
يُشار إلى أن انقطاع الخدمة في خدمة (إكس بوكس لايف) – الذي انتهى في وقت لاحق من يوم الجمعة – يُعزا في المقام الأول إلى أن المزيد من المستخدمين التزموا منازلهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع خدمة Xbox Live بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.