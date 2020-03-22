انقطاع خدمة Xbox Live بسبب كورونا

عانت خدمة الألعاب (إكس بوكس لايف) Xbox Live من التوقف مساء الجمعة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك بسبب أن ملايين الناس احتموا في منازلهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت شركة مايكروسوفت المالكة للخدمة حدوث مشكلات فنية أدت إلى توقفها. ومنع الانقطاع في الخدمة المستخدمين من تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس لايف)، كما تعطلت مزايا اجتماعية مما حرم خاصة اللعب المتعدد من العمل بصورة صحيحة.

وقالت مايكروسوفت في صفحة الدعم الخاصة بها: “نعتقد أننا حددنا المشكلة التي تتسبب في مواجهة بعض الأعضاء مشكلات في تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس)”. وأضافت: “شكرًا على تحليكم بالصبر مع عمل الفريق على حل المشكلة”.

يُشار إلى أن انقطاع الخدمة في خدمة (إكس بوكس لايف) – الذي انتهى في وقت لاحق من يوم الجمعة – يُعزا في المقام الأول إلى أن المزيد من المستخدمين التزموا منازلهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.