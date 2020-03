سناب شات تعجل في إطلاق أداة الصحة العقلية بسبب كورونا

قررت خدمة (سناب شات) التعجيل في إطلاق أداة البحث الجديدة Here For You التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت (سناب) – الشركة المالكة لخدمة (سناب شات) – قد أعلنت عن أداة Here For You أول مرة في شهر شباط/ فبراير الماضي، وقالت: إنها مُصمَّمة لإبراز “موارد الأمان” من خبراء الصحة العقلية، عندما يبحث المستخدمون عن مواضيع مثل: القلق، أو الاكتئاب، أو الانتحار، أو التسلط.

وأضافت الشركة الآن قسمًا خاصًا بفيروس كورونا المستجد إلى الأداة “التي ستوفر لمستخدمي سناب شات محتوًى من (مجلس الإعلانات) Ad Council، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة Crisis Text Line، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والشركاء الآخرين الذين ينشئون محتوى عن القلق المرتبط، على وجه التحديد، بفيروس كورونا”.

وتتوقع (سناب) أن تكون الأداة – التي كان من المخطط إطلاقها في شهر نيسان/ أبريل المقبل – متاحة لجميع مستخدمي (سناب شات) بحلول الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن (سناب شات) تمتاز بأنها إحدى خدمات التواصل الاجتماعي الأكثر جذبًا للشباب، إذ يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 سنة نحو 90% من المستخدمين، وتعاني هذه الفئة من كونها معرّضة بصورة خاصة للتنمر والمحتوى العدواني.